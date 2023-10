Stopy i wybory. "Przestrzeń do obniżek uległa znaczącemu zawężeniu"

Stopy procentowe w obecnym cyklu łagodzenia polityki pieniężnej spadną jeszcze tylko raz. Tak prognozują ekonomiści Credit Agricole. W ich ocenie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniży stopy procentowe o 25 punktów w listopadzie, a następnie pozostawi je na niezmienionym poziomie do końca 2024 roku.

Rada Polityki Pieniężnej, czyli organ Narodowego Banku Polskiego, podczas wrześniowego posiedzenia zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku. RPP ścięła stopy o kolejne 25 punktów bazowych w październiku. W efekcie stopa referencyjna spadła do 5,75 proc.

Stopy procentowe w Polsce

Następnie - zgodnie z prognozami ekonomistów tego banku - Rada przejdzie w tryb wait-and-see (czekaj i patrz - red.) "i będzie monitorowała sytuację, utrzymując niezmieniony poziom stóp procentowych do końca 2024 r. (stopa referencyjna równa 5,50 proc.)". "Uważamy, że wraz z obniżającą się inflacją przestrzeń do kolejnych obniżek stóp pojawi się na początku 2025 r." - napisano w raporcie.

Rada Polityki Pieniężnej a wyniki wyborów

"Łagodzenie polityki pieniężnej we wrześniu i październiku w warunkach przewidywanego w lipcowej projekcji NBP przestrzelenia celu inflacyjnego w horyzoncie projekcji było spójne z naszą oceną, zgodnie z którą średniookresowe perspektywy inflacji miały w ostatnich miesiącach dla większości członków RPP znaczenie drugorzędne i głównym celem polityki pieniężnej było niedopuszczenie do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach" - napisano w raporcie.

"Liczne wypowiedzi prezesa NBP w ostatnich miesiącach wskazywały, że był on gotów realizować politykę pieniężną w taki sposób, aby wspierała ona politykę gospodarczą rządu poprzez obniżenie stóp proc. nawet w warunkach podwyższonej inflacji i jej bardzo odległego powrotu do celu. Oczekujemy, że po przejęciu władzy przez opozycję funkcja reakcji Rady ulegnie zmianie w kierunku relatywnego zwiększenia znaczenia stabilizacji inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Tym samym przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych uległa znaczącemu zawężeniu" - dodano.