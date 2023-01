Co dalej ze stopami procentowymi w 2023 roku? Jest prognoza dużego amerykańskiego banku

Analitycy uważają jednak, że chociaż wbrew wcześniejszym analizom nie dojdzie do wzrostu stóp procentowych do poziomu 8 proc., tak nie należy się spodziewać obniżenia stóp procentowych w Polsce, Czechach i Rumunii w 2023 roku.

Gospodarka zwolni w 2023 roku

Jak wskazali eksperci, dynamika inflacji w grupie państw CEE-4 w 2022 roku pozostała bardzo niekorzystna. W grudniu 2022 roku w porównaniu z sytuacją przed rokiem wzrosła ona z poziomu 8,6 proc. do 16,6 proc. w Polsce, z 7,4 proc. do 24,5 proc. na Węgrzech, z 6,6 proc. do 15,8 proc. w Czechach i z 8,2 proc. do 16,4 proc. w Rumunii - zauważono.