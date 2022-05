O ile wzrosną jeszcze stopy procentowe? "Należy dostosowywać skalę podwyżek do danych"

Stopa referencyjna NBP jest na najwyższym poziomie od listopada 2008 roku. Niewykluczone, że Rada Polityki Pieniężnej będzie podnosiła stopy procentowe również w kolejnych miesiącach. "Skalę podwyżek stóp procentowych należy dostosowywać do napływających danych o inflacji i koniunkturze oraz wyników prognoz" - napisał w odpowiedzi na pytania PAP Biznes członek RPP Rafał Sura. Zastrzegł, że Rada nie wyznacza docelowego poziomu stóp procentowych.

Podczas majowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrosła do 5,25 proc., to najwyższy poziom od listopada 2008 roku. Wówczas główna stopa NBP wynosiła 5,75 proc. Kolejne posiedzenie decyzyjne RPP zaplanowano na 8 czerwca.

Stopy procentowe w Polsce

"Rada podnosi stopy procentowe we właściwym tempie: działamy zdecydowanie, by zapewnić obniżenie inflacji w średnim okresie, a jednocześnie na tyle rozważnie, by nie spowodować nadmiernego wyhamowania aktywności i wzrostu bezrobocia. Póki co, w kolejnych kwartałach prognozowane jest stopniowe spowolnienie wzrostu gospodarczego. Jednak za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a to stanowi czynnik niepewności dla aktywności gospodarczej i procesów cenowych na świecie i w Polsce" - wskazał Rafał Sura.

Jak wyjaśnił, "w takich uwarunkowaniach należy dostosowywać skalę podwyżek stóp do napływających danych o inflacji i koniunkturze oraz wyników prognoz". "Dlatego też Rada nie wyznacza docelowego poziomu stóp procentowych, czy czasu trwania zacieśnienia. Byłoby to trudne nawet bez dodatkowej niepewności, jaka jest związana z wojną w Ukrainie. Po prostu działamy w taki sposób, by – według dostępnych informacji – zapewnić powrót inflacji do celu w średnim okresie" - napisał członek RPP.

PAP/Maciej Zieliński

Jak przekazał, Rada może zakończyć podwyżki stóp procentowych, gdy nabierze przekonania, że ryzyko utrzymywania się inflacji istotnie powyżej celu w średnim okresie zostało zażegnane. "Kolejne decyzje Rady, a także moje preferencje w tym zakresie, będą zależały od dalszego kształtowania się inflacji i koniunktury oraz napływających prognoz sytuacji makroekonomicznej. Rada może zakończyć podwyżki stóp procentowych, gdy nabierze przekonania, że ryzyko utrzymywania się inflacji istotnie powyżej celu w średnim okresie zostało zażegnane" - napisał Rafał Sura.

Kiedy szczyt inflacji?

Zdaniem Sury, jeżeli tzw. tarcza antyinflacyjna będzie obowiązywać do końca 2022 roku, to szczytu inflacji można się spodziewać w połowie roku.

"Jeśli chodzi o szczyt inflacji to trochę zależy od tego jak długo i w jakiej formie będzie obowiązywała Tarcza Antyinflacyjna. Jeżeli Tarcza będzie obowiązywać do końca br., to tegorocznego szczytu inflacji można się spodziewać w połowie roku. Cały czas utrzymuje się jednak niepewność dotycząca przebiegu wojny, cen surowców, okresu trwania zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw, a także dynamiki wzrostu gospodarczego na świecie i w Polsce" - napisał.

"Najważniejsze, że po wygaśnięciu szoków, NBP sprowadzi inflację do celu inflacyjnego, choć będzie to następowało stopniowo. W każdym razie podnosząc stopy dążymy do trwałego obniżenia inflacji" - dodał Sura. Cel ten wynosi 2,5 proc. plus/minus 1 punkt procentowy.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w Polsce w kwietniu 2022 roku wyniosła 12,4 proc. To najwyższy poziom od maja 1998 roku, kiedy wynosiła 13,3 proc.

PAP

Członek Rady podkreślił, że choć dane o wzroście PKB Polski w pierwszym kwartale 2022 roku są bardzo dobre, to nie należy popadać w nadmierny optymizm - tak szybki wzrost nie jest do utrzymania w dłuższym okresie, zwłaszcza wobec prognoz spowolnienia na świecie.

W ocenie Sury sytuacja pracowników na polskim rynku pracy jest obecnie bardzo korzystna.

Notowania złotego

Członek RPP wskazał, że umocnienie złotego byłoby zgodne z fundamentami polskiej gospodarki i kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej, jednak dostosowanie kursu polskiej waluty do zacieśnienia w ostatnich miesiącach jest ograniczane przez czynniki zewnętrzne.

"Tak, jak podkreślamy w komunikatach Rady, umocnienie złotego byłoby niewątpliwie zgodne z fundamentami polskiej gospodarki i kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej oraz sprzyjałoby obniżeniu inflacji. Dostosowanie kursu złotego do zdecydowanego zacieśnienia polityki pieniężnej NBP w ostatnich miesiącach jest ograniczane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności rosyjską agresję zbrojną przeciw Ukrainie oraz globalne umocnienie dolara" - wskazał.

EUR/PLN

USD/PLN

CHF/PLN

GBP/PLN

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP