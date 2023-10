Glapiński mówi o sukcesie. "Przepraszam bardzo, że przyszedł teraz, przed wyborami"

- ​Miesiąc temu nastąpił moment, kiedy przestaliśmy być w świecie wysokiej inflacji (...). Jesteśmy w świecie inflacji umiarkowanej. (...) I idziemy bardzo szybko do inflacji pełzającej, która w normalnych warunkach nie jest dostrzegana przez obywateli, jeśli nie dotyczy tylko żywności - powiedział Glapiński. - ​Naszym celem inflacyjnym jest 2,5 procent, do tego dążymy z całych możliwych sił zgodnie z konstytucją i ustawą. Inflacja 5 procent to co innego niż 18,4 procent, to jest coś, co się zdarza przy normalnym rozwoju gospodarczym. Przy tych 5 procentach. Nadal będziemy dążyć do celu 2,5 procent. Jak wejdziemy w ten dopuszczalny cel inflacyjny z marginesem odchyleń 3,5-1,5 procent, to już będziemy w domu - powiedział Glapiński.