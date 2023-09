Szef NBP: dzisiaj mamy radosny dzień

- Oczywiście my obserwujemy przez swoje modele inflację z dnia na dzień, ale nie podajemy jej do publicznej wiadomości, bo ma charakter zmienny - dodał. Zaznaczył, że "inflacja za wrzesień będzie wynosiła prawdopodobnie nieco powyżej 8,5 procent".

W lipcu podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ogłosił, że Rada Polityki Pieniężnej oficjalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych . Na pytanie o to, czy możliwe jest obniżenie stóp już we wrześniu, a więc na kolejnym decyzyjnym posiedzeniu RPP, Glapiński odpowiedział, że jest to możliwe, jeśli zostaną spełnione dwa warunki.

- Jeśli będzie jednocyfrowa inflacja i jeśli projekcja na najbliższe kwartały i lata będzie z 90-procentową pewnością nam mówić, że dalej będzie spadać, to ((obniżka stóp - red.) jest możliwa we wrześniu. Ale mówimy o spadku o 0,25 punktu procentowego - mówił dwa miesiące temu szef NBP.

Decyzja RPP o obniżeniu stóp procentowych

Od października 2021 roku do września 2022 roku RPP podwyższyła stopę referencyjną 11 razy z rzędu, łącznie o 665 punktów bazowych do 6,75 proc. i do środy 6 września utrzymywała ją na niezmienionym poziomie. To był najwyższy poziom stóp od końca 2002 roku i najszybsze tempo podwyżek stóp w Polsce w historii RPP.