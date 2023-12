Ostatnie posiedzenie w tym roku. Co zrobi Rada Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej we wtorek rozpoczęła dwudniowe posiedzenie decyzyjne. Ekonomiści największych banków spodziewają się, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie. To ostatnie posiedzenie RPP w tym roku.

Rada Polityki Pieniężnej we wtorek rozpoczęła dwudniowe posiedzenie. Decyzję w sprawie stóp procentowych powinniśmy poznać w środę po południu. To najważniejsze wydarzenie na krajowym rynku finansowym w tym tygodniu.

We wrześniu br. Rada zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku. W październiku RPP ścięła stopy o kolejne 25 punktów bazowych. Z kolei w listopadzie Rada utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Była to zaskakująca decyzja dla ekonomistów największych banków w Polsce, którzy spodziewali się kolejnej obniżki - o 25 punktów bazowych (tak jak to stało się w październiku).