Raty kredytów pójdą w górę. Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o podniesieniu o 50 punktów bazowych stopy referencyjnej - do 1,75 procent. Mediana prognoz ekonomistów zakładała wzrost o 50 punktów bazowych. - Niech nikt nie uważa, że to podniesienie o 0,5 procent, to jest załatwienie sprawy, że to spowoduje jakieś silne wzmocnienie złotego albo zdusi inflację - nic podobnego - skomentował na antenie TVN24 profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska.

RPP podczas środowego posiedzenia, po raz trzeci z rzędu, zdecydowała o podwyżkach stóp procentowych. Uchwała wejdzie w życie w czwartek, 9 grudnia.

Stopy procentowe NBP po środowej decyzji:

- stopa referencyjna 1,75 proc. w skali rocznej; - stopa lombardowa 2,25 proc. w skali rocznej; - stopa depozytowa 1,25 proc. w skali rocznej; - stopa redyskonta weksli 1,80 proc. w skali rocznej; - stopa dyskontowa weksli 1,85 proc. w skali rocznej.

Od maja 2020 roku do września 2021 roku główna stopa procentowa w Polsce była najniższa w historii i wynosiła 0,10 procent. W październiku główna stopa banku centralnego wzrosła z 0,1 do 0,5 procent. Była to pierwsza podwyżka od maja 2012 roku. W listopadzie główna stopa znowu poszła w górę, do 1,25 procent.

Konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego odbędzie się w najbliższy czwartek, 9 grudnia. Jej start zaplanowano na godzinę 15.

Kolejne posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się 12 stycznia 2022 roku.

Stopy procentowe w górę - komentarze

- Jesteśmy jeszcze w przededniu poważnych decyzji. Niech nikt nie uważa, że to podniesienie o 0,5 procent, to jest załatwienie sprawy, że to spowoduje jakieś silne wzmocnienie złotego albo zdusi inflację - nic podobnego - skomentował na antenie TVN24 prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska. W jego ocenie "Narodowy Bank Polski dopiero zaczyna swoją walkę z inflacją".

Środowa decyzja nie zaskoczyła ekonomistów. Zdaniem przedstawicieli Banku Pekao można się jednak spodziewać kolejnych podwyżek.

"Tym razem Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nas nie zaskakiwać. Wszystkie główne stopy NBP w górę o 50 pb. Naszym zdaniem to nie koniec podwyżek - w przyszłym roku Rada dołoży ich jeszcze 125 pb" - napisali na Twitterze.

Stopy procentowe a raty kredytów

Decyzje Rady mają wpływ na portfele Polaków. Kredytobiorcy w przypadku podwyższenia poziomu stóp procentowych mogą spodziewać się wyższych rat spłacanych kredytów.

Wyższe stopy procentowe to bowiem jednocześnie wyższy WIBOR (trzymiesięczny lub sześciomiesięczny), który jest podstawą oprocentowania kredytów hipotecznych zaciągniętych w złotych. - WIBOR nie zmienia się dokładnie tak samo i w tym samym momencie, co stopy procentowe NBP, ale w bardzo podobny sposób - wyjaśniał w rozmowie z TVN24 Biznes Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

W efekcie - jak wskazał w analizie Bartosz Turek, analityk HRE Investments - jeszcze nie wszystkich kredytobiorców w Polsce dotknęły podwyżki stóp procentowych, ponieważ banki aktualizują oprocentowanie długów z pewnym opóźnieniem i dostosowanie do nowych warunków rynkowych może trwać nawet kilka miesięcy.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes