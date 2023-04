Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Są wyniki głosowania RPP

czytaj dalej

Co najmniej 100 tysięcy osób może spodziewać się utrudnień na czterech niemieckich lotniskach. Związek zawodowy Verdi wezwał pracowników ochrony lotnisk do strajku w związku z przeciągającymi się negocjacjami płacowymi. Z kolei na londyńskim Heathrow z "nieuniknionymi zakłóceniami" będą musieli się liczyć podróżni przylatujący do stolicy Wielkiej Brytanii w okolicy koronacji króla Karola III - ostrzegł związek Unite.