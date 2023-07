Dzisiaj ważna informacja dla kredytobiorców

Inflacja w Polsce

Przedstawiciele ING Banku Śląskiego napisali, że ich krótkoterminowe prognozy inflacji są optymistyczne, "z CPI spadającym do jednocyfrowego poziomu we wrześniu lub sierpniu - co powinno dodatkowo wzmocnić gołębie nastawienie RPP". Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w czerwcu 2023 roku wyhamowała do 11,5 proc. rok do roku, z 13 proc. w maju.