Padła propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Są wyniki głosowania RPP

Wysokość tak zwanej czternastej emerytury jest uzależniona od wysokości świadczenia, które emeryci otrzymują co miesiąc. "Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pełnej kwoty świadczenia tzw. czternastej emerytury jest niekonstytucyjnym zapisem, ponieważ wyklucza liczne grono emerytów z tego świadczenia" - ocenili posłowie. Parlamentarzyści skierowali interpelację w tej sprawie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jest odpowiedź.