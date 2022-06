Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

czytaj dalej

To wszystko jest do doprecyzowania prawnego, programowego i do dialogu z Komisją Europejską - powiedziała podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, odnosząc się do informacji dotyczących wprowadzenia nowych podatków od aut spalinowych. Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział natomiast, że Polska chce zachęcać do korzystania z niskoemisyjnych aut poprzez obniżki i dopłaty.