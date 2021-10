Glapiński: zbliża się konieczność podwyżki stóp procentowych

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński stwierdził, że zbliża się konieczność dostosowania polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp procentowych. Szef banku centralnego dodał jednak, że nie powinno to przesłaniać szerszego obrazu wyzwań, jakie stoją przed polską gospodarką.

- Istotnym wyzwaniem dla polityki pieniężnej jest określenie właściwego tempa i sekwencji wychodzenia z działań niekonwencjonalnych, w tym podwyżek stóp procentowych. (...) Zbliża się konieczność dostosowania polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp procentowych, ale nie powinno to przesłaniać szerszego obrazu wyzwań, jakie stoją przed naszą gospodarką. Nie łudźmy się – długotrwałego sukcesu gospodarczego nie da się osiągnąć wyłącznie za pomocą szybkich, doraźnych działań, takie jak działania antykryzysowe. Musimy podjąć przemyślane i wyprzedzające kroki, które pozwolą nam poradzić sobie z szeregiem wyzwań stojących przed polską gospodarką - powiedział Glapiński.

Prezes NBP o podwyżce stóp procentowych

- Gdyby zewnętrzne impulsy cenowe przełożyły się na oczekiwania i płace, a to utrwalałoby na razie przejściowo podwyższoną inflację; z pełnym przekonaniem mówimy, że inflacja jest przejściowa, ale musimy patrzeć, czy ta przejściowa inflacja wynikająca z szoków podażowych, pochodzących z zewnątrz, nie przenosi się na gospodarkę w postaci spirali cen i płac, żądań płacowych w szczególności. W tej chili nie ma takiej sytuacji. (…) Ale jak będzie (taka sytuacja - red.) za 2-3-4 czy za 5 kwartałów, bo na tym się opieramy, jeśli uznamy, że taka groźba istnieje, potrzebne będzie zdecydowane wycofanie akomodacji monetarnej, czyli tego poluzowania, tych niskich stóp - dodał.

Glapiński stwierdził ponadto, że obniżenie poziomu skupu aktywów NBP "prawie do zera" jest odpowiednikiem podwyższenia stóp procentowych.

Szef banku centralnego o inflacji

Według prezesa NBP nie można wykluczyć, że wzrosty cen spowodowane czynnikami podażowymi okażą się trwalsze niż bank centralny się do tej pory spodziewał, że będą trwały dłużej.

Prezes NBP wskazał jednocześnie, że NBP "wie" jak zaostrzać politykę pieniężną, "nie zawaha się" z tej wiedzy skorzystać w razie potrzeby i nie dopuści do utrwalenia się podwyższonej, z powodów zewnętrznych, inflacji.

Glapiński wskazał, że gdyby nie było oddziaływania podażowych czynników cenowych, to inflacja byłaby w celu.

Glapiński o złotym

Odnosząc się do kursu walutowego Glapiński stwierdził, że silny złoty to stabilny złoty, a polska waluta wykazuje tendencję do aprecjacji, którą trzeba ograniczać.