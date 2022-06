Szykuje się podwyżka stóp procentowych. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Rada Polityki Pieniężnej w środę ma podjąć decyzję dotyczącą stóp procentowych. Ekonomiści przewidują kolejną podwyżkę - konsensus zakłada wzrost stopy referencyjnej o 0,75 punktu procentowego do poziomu 6 procent. Jaki będzie to miało wpływ na raty kredytów? Wyjaśnia to Jarosław Sadowski z Expander Advisors.

Rada Polityki Pieniężnej podczas majowego posiedzenia podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Główna, referencyjna stopa procentowa poszła w górę do poziomu 5,25 procent. To najwyższy poziom od listopada 2008 roku, gdy wynosiła 5,75 procent.

Ekonomiści nie mają wątpliwości, że 8 czerwca RPP po raz dziewiąty z rzędu podniesie stopy procentowe. Wielu oczekuje, że w środę stopy ponownie wzrosną o 75 punktów bazowych.

Co do zasady decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się bowiem z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika - najczęściej WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Przy czym oba te wskaźniki już uwzględniają prawdopodobne decyzje RPP w przyszłości - odpowiednio w ciągu najbliższych trzech lub sześciu miesięcy.

Co z ratami kredytów?

Czy w tej sytuacji środowa decyzja RPP będzie oznaczała wyższe raty kredytów? Dziś zarówno WIBOR 3M, jaki 6M są na wyższych poziomach niż stopa referencyjna. Co oznacza, że już uwzględniają czerwcową podwyżkę stóp procentowych, a nawet prawdopodobieństwo kolejnej. A więc, jeśli mieliśmy w ostatnich dniach aktualizowaną wysokość rat, czerwcowa podwyżka stóp już jest w niej zawarta.

Co do zasady w przypadku podwyżki stopy referencyjnej o 75 punktów bazowych rata kredytu na 300 tys. zł zaciągniętego na 25 lat rośnie o ok. 150 zł.

Jednocześnie, jak zauważa Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, "niestety, wiele wskazuje na to, że to nie koniec i stopy procentowe dalej będą rosły", a notowania kontraktów terminowych sugerują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy WIBOR 3M może wzrosnąć do ok. 8 proc.

W praktyce więc możemy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach WIBOR 3M będzie dalej stopniowo rósł aż do tego poziomu.

Symulacja rat

Poniższa tabela to przygotowana przez Jarosława Sadowskiego symulacja dla kredytu udzielonego w październiku 2021 r. na kwotę 300 000 zł na 25 lat. Jego rata początkowo wynosiła 1440 zł, przy obecnym poziomie stawki WIBOR 3M to 2609 zł.

Zmiana rat kredytów - scenariusze Expander Advisors

Jeśli WIBOR 3M wzrośnie do 8 proc., rata powyższego kredytu wyniosłaby 2 930 zł.

Warto też pamiętać, że banki aktualizują wyliczenia rat co trzy miesiące (WIBOR 3M) lub co sześć miesięcy (WIBOR 6M), co oznacza, że zmiana wskaźników przekłada się na kwoty płacone przez klientów z pewnym opóźnieniem.

Stopy procentowe a zdolność kredytowa

Jarosław Sadowski zwraca jednocześnie uwagę, że podwyżka stóp procentowych oznacza problemy dla osób, które dopiero planują zakup nieruchomości z pomocą kredytu hipotecznego. Po raz kolejny pogorszy się bowiem ich dostępność, którą ogranicza nie tylko wysokie oprocentowanie, ale również działająca od kwietnia rekomendacja KNF dotycząca sposobu wyliczania zdolności kredytowej.

"Ktoś, kto na początku październiku 2021 r. mógł liczyć na 400 000 zł kredytu przy okresie spłaty 25 lat, po czerwcowej podwyżce stóp będzie mógł liczyć na ok. 211 tys. zł." - wyliczył analityk.

