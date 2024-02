"Część kredytobiorców może być zaskoczona". Wyliczenia rat

Stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionym poziomie. "Choć poziom stóp NBP został utrzymany, część kredytobiorców może być zaskoczona, ponieważ ich raty wzrosną" - wskazał Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. Chodzi o kredyty mieszkaniowe ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR 3M. Z drugiej strony, dobre informacje czekają na kredytobiorców, których oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 6M.

Lutowe posiedzenie było czwartym z rzędu, kiedy Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Decyzja ta była zgodna z rynkowymi oczekiwaniami. Główna, referencyjna stopa procentowa NBP od 5 października 2023 roku wynosi 5,75 proc.

"Po raz kolejny Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu poziomu stóp procentowych. Ewentualnych zmian należy spodziewać się najwcześniej w marcu, gdy zostanie opublikowana nowa projekcja inflacji. Część ekonomistów prognozuje jednak, że w tym roku nie dojdzie do żadnych zmian w poziomie stóp" - zauważył Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Z drugiej strony - jak dodał - notowania kontraktów terminowych FRA sugerują, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy stawka WIBOR 3M spadnie o 0,44 punktu procentowego, osiągając 5,41 proc. Obecnie jest to 5,85 proc.

Wyliczenia rat kredytów po decyzji Rady Polityki Pieniężnej

Sadowski zauważył, że choć RPP w środę zdecydowała o utrzymaniu poziomu stóp NBP, to "część kredytobiorców może być zaskoczona, ponieważ ich raty wzrosną". "Dotyczy to kredytów o zmiennym oprocentowaniu, opartych na stawce WIBOR 3M, dla których ostatnia aktualizacja oprocentowania miała miejsce na początku listopada. Wówczas stawka WIBOR 3M wynosiła 5,64 proc., a obecnie jest to 5,85 proc." - wyjaśnił analityk.

Miesięczna wysokość rat zależy od oprocentowania kredytu. Składowymi oprocentowania są WIBOR wraz z marżą banku (co do zasady jest stała w okresie spłaty). Najczęściej kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem są oparte na WIBOR 3M (trzymiesięczny) i WIBOR 6M (sześciomiesięczny), zawierają one w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, jakie mogą pojawić się odpowiednio w najbliższych trzech lub sześciu miesiącach.

Z wyliczeń Sadowskiego wynika, że po aktualizacji oprocentowania rata kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR 3M na kwotę 400 000 zł, na 30 lat, udzielonego w lutym 2021 roku, wzrośnie z 2861 zł do 2919 zł. Różnica wyniesie zatem 58 zł miesięcznie.

Raty kredytu opartego o WIBOR 3M Expander

Co ciekawe, z odwrotną sytuacją będą mieli do czynienia kredytobiorcy, których oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 6M. "Tutaj aktualizacja odbywa się co 6 miesięcy. Na początku sierpnia 2023 roku WIBOR 6M wynosił 6,58 proc., a obecnie 5,85 proc. To spowoduje, że rata spadnie z 3114 zł do 2920 zł" - wskazał Jarosław Sadowski. Oznacza to spadek o 194 zł miesięcznie.

Raty kredytu opartego o WIBOR 6M Expander

