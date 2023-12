Co z ratami kredytów? Wyliczenia

Jak przypomina Sadowski, stawka WIBOR 3M spadła w ciągu 3 miesięcy z 6,67 proc. do 5,84 proc. "W przypadku kredytu na 300 tys. zł na 30 lat, udzielonego w listopadzie 2020 r. rata spadnie z 2 341 zł do 2 177 zł" - wylicza analityk.

Co z ratami kredytów?

"W przypadku kredytu opartego o WIBOR 6M, spadek tej stawki w ciągu 6 miesięcy to 6,95 proc. do 5,82 proc. To obniży ratę z 2 401 zł do 2 177 zł (to przypadek, że wysokość rat w obu przypadkach wynosi 2 177 zł, poziom oprocentowania jest nieco niższy, ale obecne zadłużenie nieco wyższe)" - czytamy.