Ta decyzja może umocnić złotego. Ekonomiści o możliwych scenariuszach

"W ślad za przeceną złotego (potęgującą kanałem kursowym inflację ) rośnie jednak ryzyko bardziej agresywnej decyzji RPP. Tym bardziej, iż ostatnie posiedzenia banków centralnych w regionie przyniosły niespodzianki w postaci znacznie bardziej agresywnych podwyżek kosztu pieniądza (bank Czech , Węgier, czy Rumunii ). (...) Chcąc poprawić warunki carry trade - a tym samym atrakcyjność złotego na tle innych walut – bardziej stanowcza od konsensusu decyzja RPP może chwilowo umocnić polską walutę i zawrócić kurs EUR /PLN w kierunku poziomu 4,7240. W przeciwnym razie złoty kontynuować będzie podróż do ograniczenia technicznego na poziomie 4,8276" - napisali ekonomiści Banku Millennium.

Stopy procentowe a kurs złotego. Prognozy ekonomistów

Stopy procentowe. W czwartek decyzja

RPP ogłosi w czwartek decyzję o wysokości stóp procentowych w godzinach popołudniowych. Konsensus PAP Biznes wskazuje na podwyżkę stopy referencyjnej o 75 pb. do 6,75 proc. Byłaby to 10. z rzędu podwyżka, zwiększająca skalę zacieśnienia polityki NBP łącznie do 665 pb.