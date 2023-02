Co dalej ze stopami procentowymi? Duży bank zmienia prognozę

Ekonomiści Banku Pekao opublikowali raport "Gospodarka w stresie pourazowym. Perspektywy ekonomiczne na 2023-2024". Czytamy w nim, że spadek inflacji w Polsce do poziomów jednocyfrowych "jest łatwy do wyobrażenia, ale i tak powinien zaskakiwać". Według prognoz ekonomistów tego banku inflacja spadnie do 7,2 proc. na koniec roku i w całym 2023 wyniesie 12,2 proc.

Stopy procentowe 2023 - prognozy Banku Pekao

Ekonomiści Banku Pekao spodziewają się także, że w 2023 roku przejdziemy od podwyżek do obniżek stóp procentowych . "Podwyżki stóp głównych banków centralnych zakończą się w pierwszej połowie 2023. Co dalej? Historia gospodarcza uczy, że zacieśnianie polityki pieniężnej – zwłaszcza w tak szybkim tempie jak w 2022 – skutecznie, choć nie od razu, gasi koniunkturę, a po jakimś czasie też presję cenową" - czytamy w raporcie.

Zdaniem analityków referencyjna stopa procentowa na koniec 2023 roku spadnie do 6,50 procent. Z ich prognoz wynika, że do obniżki o 25 punktów bazowych dojdzie jesienią. Jeszcze kilka tygodni temu ekonomiści tego banku przewidywali, że bardziej prawdopodobnym terminem pierwszej obniżki stóp procentowych wydaje się początek 2024 roku .

Tym samym ekonomiści Banku Pekao dołączyli do ekonomistów PKO BP, którzy już wcześniej oczekiwali, że do pierwszych obniżek stóp procentowych dojdzie w 2023 roku. Ich scenariusz bazowy przewiduje spadek o 50 punktów bazowych. Oznaczałoby to, że stopa referencyjna jeszcze w tym roku pójdzie w dół do poziomu 6,25 proc., czyli mocniej niż przewidują przedstawiciele Pekao.