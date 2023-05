Nowe sygnały z Rady Polityki Pieniężnej. "Działają przeciwko całemu społeczeństwu"

Stopy procentowe pozostają na tym samym poziomie od 8 września 2022 roku. - Jeżeli będziemy mieć prognozy, że inflacja spadnie poniżej celu inflacyjnego NBP, wtedy możemy mówić o obniżkach stóp procentowych - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP). W jego ocenie, jeżeli członkowie RPP "zaczynają opowiadać o obniżce stóp procentowych, to działają przeciwko całemu naszemu społeczeństwu".

Zdaniem ekonomisty profesora Mariana Nogi nie należy analizować posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w kontekście, "jak zmieni się wartość rat kredytów". - W Polsce kredytobiorców jest między 2 a 2,5 miliona, a Polaków jest 38 milionów i decyzje Rady Polityki Pieniężnej oczywiście, że wpływają na raty kredytów, ale one przede wszystkim powinny wpływać na nasze portfele, na nasze zakupy, na ceny w sklepach - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Noga zwracał uwagę, że marcowa projekcja NBP "pokazuje, że my dopiero dojdziemy do celu gdzieś w 2026 roku". - Jak członkowie Rady Polityki Pieniężnej zaczynają opowiadać o obniżce stóp procentowych, to oni działają przeciwko całemu naszemu społeczeństwu, oni pośrednio działają na korzyść tych dwóch milionów ludzi, którzy mają kredyty, ale to przecież nie o to chodzi. W konstytucji jest zapisane, że Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, dba o wartość polskiego pieniądza - przypominał gość TVN24.

Członkowie RPP o stopach procentowych

Członek RPP Ireneusz Dąbrowski mówił w sobotę w Polsat News, że jeżeli utrzyma się proces szybkiego spadku inflacji, to Rada po wakacjach może bardzo poważnie rozważać obniżanie stóp procentowych. W podobnym tonie wypowiadał się inny członek RPP, Henryk Wnorowski w Polskim Radiu Lublin. - Pojawia się światełko w tunelu, które pozwoli nam coraz śmielej rozmawiać o obniżkach stop procentowych, a to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich kredytobiorców w naszym kraju - wskazywał Wnorowski.

- Pani profesor Tyrowicz powiedziała, że kredytobiorcy, jeżeli by przez kilka miesięcy płacili nawet wyższe raty, to potem nawet przez 10 lat - bo kredyty mają przecież na 10, 15 lat - będą płacić mniej, a więc jest to też korzyść dla kredytobiorców, ale trzeba politykę pieniężną prowadzić w sposób wyprzedzający, to znaczy na podstawie prognoz. Jeżeli będziemy mieć prognozy, że inflacja spadnie poniżej celu, wtedy możemy mówić o obniżkach stóp procentowych, ale my takich prognoz jeszcze nie mamy - komentował we "Wstajesz i wiesz" prof. Marian Noga.