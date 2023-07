Raty części kredytów mogą spaść. Mamy wyliczenia

Stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionym poziomie. Część kredytobiorców w najbliższych dniach może jednak liczyć na spadek raty. Dotyczy to złotowych kredytów hipotecznych, których oprocentowane jest oparte o wskaźnik WIBOR 3M lub WIBOR 6M. - Uczestnicy rynku spodziewają się już po wakacjach obniżek stóp procentowych - podkreślił główny analityk HREIT Bartosz Turek. Jak wyjaśnił, "jeśli komuś bank aktualizował oprocentowanie odpowiednio kwartał lub dwa kwartały temu, to już lada moment może dostać informację o niższej racie". Analityk policzył, o ile może spaść rata kredytu.

WIBOR 6M we wtorek wynosił 6,79 proc., po spadku o 0,10 punktu procentowego. To poziom niewidziany od 31 maja 2022 roku. Dla porównania jeszcze 30 czerwca br. WIBOR 6M wynosił 6,95 proc.

We wtorek, drugi dzień z rzędu, spadła też wartość WIBOR 3M. Obecnie wynosi 6,86 proc., po obniżce o 0,03 punktu procentowego.

Stopy procentowe a WIBOR

Główny analityk HREIT Bartosz Turek podkreślił, że to nie koniec spadków wartości WIBOR 3M i WIBOR 6M. Stawki WIBOR 3M i 6M zawierają bowiem w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, które mogą pojawić się w najbliższych trzech lub sześciu miesiącach.

- Uczestnicy rynku spodziewają się już po wakacjach obniżek stóp procentowych. W związku z tym, że WIBOR-y powinny pokazywać najbliższą przyszłość kosztu pieniądza w Polsce, to wskaźniki te spadają przed spodziewanymi obniżkami stóp procentowych i rosną przed podwyżkami - wyjaśnił.

Analityk zwrócił uwagę, że "najnowsze notowania kontraktów terminowych sugerują, że gracze rynkowi spodziewają się w grudniu stawki WIBOR 3M na poziomie około 5,7-5,8 procent, a WIBOR 6M na poziomie trochę ponad 5,6 procent". - To wyraźnie niżej niż dzisiejsze notowania tych wskaźników - zauważył Turek.

Stawki WIBOR są ustalane w każdy dzień roboczy, ich wartość w środę poznamy o godzinie 23.00.

O ile mogą spaść raty kredytów hipotecznych?

Spadający WIBOR 3M i WIBOR 6M to dobra informacja dla kredytobiorców. WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytu. W związku z tym część kredytobiorców, których oprocentowanie zobowiązania będzie aktualizowane w najbliższych dniach, mogą zobaczyć obniżki rat. Dotyczy to osób, które posiadają złotowe kredyty o zmiennym oprocentowaniu.

Kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR 3M oznacza aktualizację oprocentowania kredytu co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy. - To znaczy, że jeśli komuś bank aktualizował oprocentowanie odpowiednio kwartał lub dwa kwartały temu, to już lada moment może dostać informację o niższej racie - zauważył Bartosz Turek.

Analityk wyliczył, o ile mogą spaść raty kredytów hipotecznych, przy założeniu, że akurat 12 lipca bank aktualizuje nam oprocentowanie biorąc pod uwagę najświeższe dostępne dane, a więc te na temat WIBOR-u, które zostały opublikowane na koniec dnia poprzedniego, czyli 11 lipca.

- Jeśli mamy kredyt oparty o WIBOR 3M, to nie zobaczymy jeszcze jakichś rewolucyjnych zmian poziomu raty. Spadki WIBOR-u 3M są póki co niewielkie. Trzy miesiące wcześniej (11 kwietnia) lipca wskaźnik ten był wyceniany na 6,9 procent, a 11 lipca na 6,86 procent. W przypadku kredytu zaciągniętego na 300 tysięcy złotych i 25 lat z marżą na poziomie 2,6 procent oznacza to ratę niższa o około 5-10 złotych, co przy jej wysokości na poziomie ponad 2,6 tysiąca złotych miesięcznie oznacza brak rewolucji - wskazał Bartosz Turek.

Ekspert zaznaczył, że "w przypadku kredytów opartych o WIBOR 6M ruch byłby trochę większy". - 11 lipca WIBOR 6M wynosił bowiem 6,79 procent, a pół roku wcześniej, czyli 11 stycznia było to 7,06 procent. W przypadku kredytu zaciągniętego na 300 tysięcy złotych i 25 lat z oznacza to ratę niższa o około 50-60 złotych - wyliczył.

Analityk podkreślił, że "perspektywy kolejnych miesięcy wyglądają tu znacznie lepiej – o ile oczywiście wierzyć prognozom". - Jeśli faktycznie WIBOR-y spadną o ponad 1 punkt procentowy do końca roku (tak to wyceniają przed południem 12 lipca kontrakty terminowe FRA), to raty kredytów mogą spaść o około 8-9 procent - podkreślił Bartosz Turek.

Kiedy najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej?

Główna, referencyjna stopa procentowa od 8 września 2022 roku pozostaje na poziomie 6,75 proc.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP zaplanowano we wrześniu. To oznacza, że wtedy najwcześniej może dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych.

W sierpniu zaplanowano posiedzenie jednodniowe niedecyzyjne.

Harmonogram posiedzeń decyzyjnych RPP w 2023 roku:

5-6 września,

3-4 października,

7-8 listopada,

5-6 grudnia.

