"Łagodny ton" prezesa NBP. "Cykl obniżek stóp zacznie się wcześniej niż zakładaliśmy"

Ton wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego podczas piątkowej konferencji sugeruje, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie tylko jest gotowa, lecz wręcz chce obniżyć stopy procentowe po wakacjach - oceniają ekonomiści Citi Handlowego. Ich zdaniem w tym roku dojdzie do dwóch obniżek po 25 punktów bazowych - w październiku i listopadzie. Analitycy państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego nie wykluczają natomiast, że w tym roku może dojść nawet do czterech obniżek stóp procentowych.

Główna, referencyjna stopa procentowa od 8 września 2022 roku pozostaje na poziomie 6,75 procent. Wkrótce może się to jednak zmienić.

"Łagodny ton wypowiedzi przewodniczącego RPP (Adama Glapińskiego) w sytuacji, gdy projekcja pokazuje wyraźne przestrzelenie celu powinien być traktowany jako ważny sygnał. Sugeruje on, że Rada nie tylko jest gotowa, lecz wręcz chce obniżyć stopy po wakacjach" - czytamy w raporcie Citi.

"Biorąc to pod uwagę oczekujemy, że cykl obniżek stóp procentowych zacznie się wcześniej niż dotychczas zakładaliśmy. Obecnie spodziewamy się w tym roku dwóch obniżek po 25 punktów bazowych - w październiku i listopadzie (we wrześniu RPP będzie dysponować danymi o sierpniowej inflacji , która wciąż powinna być powyżej 10 proc.)" - wskazali ekonomiści tego banku.

Jednocześnie zwrócili uwagę, że "wcześniejszy początek cyklu obniżek może ograniczyć przestrzeń do obniżek w 2024 roku". "W szczególności nie wykluczamy, że po listopadowym posiedzeniu RPP mogłaby stać się mniej gołębia niż obecnie" - dodano.

Stopy procentowe a inflacja

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej formalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, a kolejnymi ruchami, po spełnieniu warunków, będą w 2023 roku ich obniżki, w stopniowych krokach po 25 punktów bazowych. Jak wskazał, w odpowiednich okolicznościach obniżka mogłaby nastąpić już we wrześniu.

Z opublikowanej w poniedziałek lipcowej projekcji NBP wynika, że wskaźnik inflacji w Polsce osiągnie górne pasmo odchyleń od celu w trzecim kwartale 2025 roku. Prognoza na ten okres wynosi 3,5 proc. Według projekcji, inflacja w czwartym kwartale 2025 roku obniży się do 3,3 proc. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.

"Ogólnie ton wypowiedzi szefa NBP można uznać za bardziej łagodny niż w poprzednich miesiącach. Co istotne, prezes Glapiński zasygnalizował obniżki w sytuacji, gdy projekcja NBP sugeruje raczej ostrożność. Projekcja pokazała bowiem, że przy utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie, inflacja pod koniec 2024 roku (a więc w momencie, gdy polityka pieniężna ma na nią największy wpływ) byłaby o ponad 2 punkty procentowe wyższa od celu inflacyjnego, a nawet na koniec 2025 r. różnica ta wyniosłaby 0,8 punktu" - napisano.

"Jest to o tyle istotne, że jeżeli Rada rzeczywiście przystąpi do obniżek, powrót do celu stanie się jeszcze trudniejszy" - dodano.