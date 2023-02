Jakie będą kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej? Ekonomista o "mądrości tłumu"

Stopy procentowe pozostają bez zmian od października 2022 roku. To już piąty miesiąc z rzędu, więc można powiedzieć, że utrzymuje się tak zwany pakt sopocki - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 ekonomista Ignacy Morawski, związany z "Pulsem Biznesu". Jak zauważył, "na rynku finansowym wycenia się, że pod koniec roku zaczną się obniżki stóp", co byłoby dobrą informacją dla kredytobiorców.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas lutowego posiedzenia, które zakończyło się w środę, zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że stopa referencyjna nadal będzie wynosić 6,75 proc. w skali rocznej. - Pakt sopocki jest w mocy. Stopy procentowe, po ostatniej podwyżce we wrześniu, na razie się nie zmieniają - komentował we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Ignacy Morawski.