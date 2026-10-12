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Stopa bezrobocia w Polsce. Szacunek resortu za wrzesień

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Powiatowy Urząd Pracy
Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy decyzję RPP w październiku w sprawie stóp procentowych
Źródło zdj. gł.: Tytus Żmijewski/PAP
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Szacowana stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,8 procent - przekazało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pod koniec zeszłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 908,3 tysiąca osób.

Wynik jest zgodny z prognozami ekonomistów, którzy spodziewali się utrzymania stopy bezrobocia na poziomie 5,8 procent we wrześniu.

Według danych resortu pracy pod koniec września 2026 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych była o 1,2 tys. niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 42,2 tys. wyższa niż we wrześniu 2025 roku.

We wrześniu do urzędów pracy zgłoszono 38,1 tys. wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej. To o 2,8 tys. więcej niż w sierpniu, ale o 3 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego była zróżnicowana regionalnie. Najniższy poziom odnotowano w województwie wielkopolskim - 3,8 procent, natomiast najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim - 9,3 procent.

Najczęstsze przyczyny utraty pracy

Główne, podane przez bezrobotnych, przyczyny rozwiązywania umów o pracę we wrześniu 2026 r. to:

  • zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa,
  • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Natomiast najczęściej wskazywanymi przez bezrobotnych głównymi powodami rejestracji w urzędzie pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (na ten powód wskazało 40,2 procent bezrobotnych, z którymi przeprowadzono wywiady) oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy (39,8 procent).

Nowo zarejestrowani bezrobotni

Sekcje, w których przed rejestracją we wrześniu 2026 r. pracowało najwięcej bezrobotnych to: handel hurtowy i detaliczny (13,0 procent napływu), przetwórstwo przemysłowe (12,2 procent) oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (5,6 procent).

Wśród zawodów najczęściej wykonywanych przez nowo zarejestrowanych bezrobotnych znalazły się:

  • sprzedawca - 7,8 procent;
  • kucharz - 2,6 procent;
  • fryzjer - 2,1 procent;
  • mechanik pojazdów samochodowych - 1,7 procent;
  • magazynier - 1,4 procent;
  • technik ekonomista - 1,3 procent;
  • ślusarz - 1,2 procent;
  • pracownik produkcji - 1,1 procent;
  • robotnik gospodarczy - 1,1 proc.;
  • pomocniczy robotnik budowlany - 1 procent;
  • technik informatyk - 1 procent;
  • stolarz - 0,9 procent.

Każdy z wymienionych zawodów reprezentowało ponad tysiąc osób zarejestrowanych we wrześniu.

Najczęstszymi powodami wyrejestrowań bezrobotnych z ewidencji urzędów pracy we wrześniu 2026 r. było podjęcie pracy, rozpoczęcie udziału w aktywnych formach, brak kontaktu z PUP przynajmniej raz na 90 dni, oraz wniosek bezrobotnego o pozbawienie statusu.

Źródło: PAP
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Tagi:
BezrobocieMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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