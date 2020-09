Srebrna moneta o nominale 10 złotych trafi do obiegu. Upamiętnia polskiego ekonomistę

We wtorek Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską z serii "Wielcy polscy ekonomiści". Na monecie o nominale 10 złotych znajduje się wizerunek Stanisława Grabskiego.

Srebrna moneta o nominale 10 złotych zostanie wyemitowana w nakładzie do 12 tysięcy sztuk. Jej cena wynosi 150 złotych. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Jednocześnie zaznaczono, że choć Stanisław Grabski "opowiadał się za gospodarką opartą na istnieniu dużej liczby prywatnych małych i średnich przedsiębiorstw, to jednak ważną rolę przypisywał państwu jako czynnikowi regulującemu istotne kwestie społeczno-ekonomiczne".

Kolejna emisja

Narodowy Bank Polski przypomniał, że ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. "Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce". Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją" - dodano.