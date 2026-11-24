Nowe dane ze sklepów w Polsce. "Bardzo, bardzo stabilnie"
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rok do roku o 3,3 proc. i wzrost o 6,4 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. We wrześniu wskaźnik ten wzrósł o 3,3 procent w skali roku i spadł o 3,8 procent w ujęciu miesięcznym.
Sprzedaż detaliczna w Polsce
W październiku 2026 r. sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. wzrosła znacznie w grupach:
- "meble, RTV, AGD" (o 14,9 proc.),
- "pozostałe" (o 11,9 proc.),
- "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 6,4 proc.).
W grupie o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej - czyli "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" - nastąpił wzrost sprzedaży o 1,5 proc. Spadek sprzedaży odnotowano w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (o 4,8 proc.) - przekazał GUS.
Sprzedaż online w Polsce
W październiku 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 9,8 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży "ogółem" zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 9,3 proc. do 9,6 proc.
W tej grupie wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa operujące w kategoriach:
- "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (z 20,5 proc. przed rokiem do 23,8 proc.),
- "tekstylia, odzież, obuwie" (odpowiednio z 24,9 proc. do 26,4 proc.),
- "meble, RTV, AGD" (z 18,9 proc. do 19,3 proc.).
Sprzedaż detaliczna w październiku - komentarze ekspertów
Zdaniem ekspertów mBanku, "sprzedaż detaliczna nie zaskoczyła". "Wartość ta wpisuje się też w widoczny ostatnimi czasy trend sprzedaży. Dane te nie sygnalizują jednak żadnego przyspieszenia konsumpcji, co jest zgodne z naszymi obecnymi założeniami" - napisali w komentarzu.
"Konsument trzyma się mocno. W październiku w sprzedaży detalicznej nic się nie wydarzyło - sprzedaż paliw odbiła po ponownym wprowadzeniu pakietu CPN, mocno wyhamowała sprzedaż samochodów, trochę poprawiła się sprzedaż dóbr trwałych. Bardzo, bardzo stabilnie" - dodali eksperci banku Pekao.