Użytkownicy popularnej platformy na celowniku. "Przestępcy nakłaniają do wpisania danych karty płatniczej"

Jak wyjaśniają w mediach społecznościowych eksperci, to "kolejny wariant oszustwa, w którym przestępcy nakłaniają do wpisania danych karty płatniczej na fałszywych stronach". Przy czym "ostateczny link do szkodliwej strony przesyłany jest do użytkownika w fałszywym mailu podszywającym się pod serwis OLX".