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Spór o program "Ceny Paliwa Niżej". Bruksela ma zastrzeżenia

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Tankowanie na stacji paliw
Marcin Kierwiński o obniżce cen paliw: już dziś te ceny w sposób znaczący spadły
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
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Komisja Europejska analizuje polskie regulacje przewidujące czasowe obniżenie VAT na benzynę i olej napędowy - poinformowała we wtorek rzeczniczka KE Louise Bogey, cytowana przez RMF FM. Zdaniem Brukseli unijne przepisy nie przewidują wprowadzania niższej stawki podatku na paliwa kopalne.

Komisja Europejska nie kryje sceptycyzmu wobec programu "Ceny Paliwa Niżej" zakładającego obniżenie stawek VAT na paliwa kopalne. Jak podkreśliła rzeczniczka, rozwiązanie to koliduje z unijną dyrektywą VAT.

- Unijne prawo w tej sprawie się nie zmieniło - podkreśliła w rozmowie z RMF FM Louise Bogey, rzeczniczka Komisji Europejskiej odpowiedzialna za kwestie podatkowe.

KE uważa również, że redukcja VAT nie jest najskuteczniejszym sposobem obniżania cen paliw dla konsumentów.

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Kolejne ostrzeżenie Komisji Europejskiej

Komisja zgłaszała podobne zastrzeżenia już w marcu, kiedy Polska po raz pierwszy zastosowała to rozwiązanie. Do Warszawy wysłano wówczas oficjalne ostrzeżenie, które nie oznaczało jeszcze rozpoczęcia procedury naruszeniowej. Analogiczne pismo otrzymała Hiszpania.

Polskie władze tłumaczyły, że obniżka ma charakter wyjątkowy i czasowy, a jej celem jest ograniczenie wzrostu cen wywołanego konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Argumentowały też, że droższe paliwa przekładają się na wyższe koszty transportu i produkcji, a tym samym na ceny towarów oraz usług.

Hiszpania zrezygnowała z obniżonego VAT pod koniec czerwca i zastąpiła go niższą akcyzą. Według informacji Komisji Europejskiej Polska jest obecnie jedynym państwem UE stosującym preferencyjną stawkę VAT na paliwa kopalne. Bruksela na razie analizuje polskie regulacje i nie poinformowała o wszczęciu formalnego postępowania.

Redakcja biznesowa tvn24.pl skierowała do Ministerstwa Energii oraz Komisji Europejskiej pytania w tej sprawie. Gdy otrzymamy odpowiedzi, zaktualizujemy artykuł.

Źródło: RMF FM
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Tagi:
Ceny paliwKomisja EuropejskaPaliwo
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