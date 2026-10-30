Pieniądze Sklepy przed dniem Wszystkich Świętych. W jakich godzinach zrobimy zakupy? Oprac. Wiktor Knowski |

Pogoda na Wszystkich Świętych. Prognozowane opady na kolejne dni Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dyskonty będą w piątek i sobotę otwarte w następujących godzinach:

Biedronka: ponad 3 tys. sklepów tej sieci będzie otwartych co najmniej do godz. 23.30.

Lidl: jego placówki pozostaną w tych dniach czynne do godz. 23 lub dłużej.

Netto: zakupy zrobimy do godz. 23.

Te sklepy będą działały standardowo

Nie wszystkie sieci planują jednak wydłużyć godziny pracy przed 1 listopada. Sieć Kaufland poinformowała, że jej supermarkety będą w piątek i sobotę czynne w standardowych godzinach.

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Także sklepy własne sieci Carrefour nie będą otwarte dłużej niż na co dzień. Decyzję o wydłużeniu godzin pracy mogą natomiast podjąć właściciele poszczególnych sklepów franczyzowych Carrefour.

Handel na Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony 1 listopada, jest ustawowo wolny od pracy, w związku z czym większość sklepów jest tego dnia nieczynna. W tym roku wypada on dodatkowo w niedzielę. W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele i święta grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.