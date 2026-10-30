Sklepy przed dniem Wszystkich Świętych. W jakich godzinach zrobimy zakupy?
Dyskonty będą w piątek i sobotę otwarte w następujących godzinach:
- Biedronka: ponad 3 tys. sklepów tej sieci będzie otwartych co najmniej do godz. 23.30.
- Lidl: jego placówki pozostaną w tych dniach czynne do godz. 23 lub dłużej.
- Netto: zakupy zrobimy do godz. 23.
Te sklepy będą działały standardowo
Nie wszystkie sieci planują jednak wydłużyć godziny pracy przed 1 listopada. Sieć Kaufland poinformowała, że jej supermarkety będą w piątek i sobotę czynne w standardowych godzinach.
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Także sklepy własne sieci Carrefour nie będą otwarte dłużej niż na co dzień. Decyzję o wydłużeniu godzin pracy mogą natomiast podjąć właściciele poszczególnych sklepów franczyzowych Carrefour.
Handel na Wszystkich Świętych
Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony 1 listopada, jest ustawowo wolny od pracy, w związku z czym większość sklepów jest tego dnia nieczynna. W tym roku wypada on dodatkowo w niedzielę. W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania pracownikom dodatkowego dnia wolnego.
Za złamanie zakazu handlu w niedziele i święta grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.