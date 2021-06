"Ustawa rozwiązywałaby problem, który nie istnieje". Prezydencki projekt budzi kontrowersje

- Bank centralny razem z Prezydentem RP bronią tego, by gotówka była pełnoprawnym środkiem płatniczym. Musi ona pozostać ze względu na bezpieczeństwo państwa, a także każdego obywatela, a przede wszystkim ze względu na jego wolność – powiedział Glapiński w rozmowie z "Gazetą Bankową".

Wzrost kosztów

Słów krytyki wobec tej inicjatywy nie szczędzi Federacja Przedsiębiorców Polskich. "Ustawa ta rozwiązywałaby problem, który nie istnieje, jednocześnie tworząc kilka nowych problemów. Płatności gotówkowe są już obecnie powszechnie dostępne dla konsumentów i akceptowane przez przedsiębiorców – wyjątki od tej reguły mają tylko charakter incydentalny. Dążenie do jeszcze dalej idącego upowszechnienia gotówki wiązałoby się natomiast z powiększeniem i tak znacznych kosztów związanych z obsługą tej formy zapłaty" – oceniła organizacja.

"Wprowadzenie tych rozwiązań tworzyłoby pewne absurdy"

Federacja zwróciła uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat polskie władze publiczne wykonały znaczną pracę, by upowszechniać płatności bezgotówkowe oraz ograniczać szarą strefę w gospodarce. "Przyjęcie ustawy, której celem miałoby być odwrócenie tego dotychczasowego trendu, prowadziłoby siłą rzeczy do zwiększenia kosztów transakcyjnych dla konsumentów, banków, przedsiębiorstw oraz państwa, a także do wzrostu luki podatkowej w VAT" - wskazano.