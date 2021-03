Wzrost cen żywności ma przyspieszyć. Prognozy analityków

Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje mocniejszy wzrost cen detalicznych żywności w drugiej połowie roku. - Spodziewamy się dynamiki zbliżonej do 3 procent - powiedział Jakub Rybacki z PIE. Przedstawiciele Credit Agricole zwrócili uwagę, że indeks światowych cen żywności FAO jest na najwyższym poziomie od lipca 2014 roku.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych w poniedziałek wynika, że w lutym 2021 roku ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj.: pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego - pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. W stosunku do stycznia ceny wzrosły o 4,7 procent.

"Będzie to dynamika zbliżona do 3 procent"

Jakub Rybacki z zespołu makroekonomii PIE wskazał, że dane z hurtowych rynków żywności oraz tendencje globalne sugerują, że ceny detaliczne mocniej wzrosną w drugiej połowie roku. - Spodziewamy się, że będzie to dynamika zbliżona do 3 procent, podczas gdy obecnie tempo wzrostu jest bliskie zera - powiedział.

Zdaniem Rybackiego będzie to przede wszystkim efekt wysokiego wzrostu cen produktów zbożowych. - Dane GUS wskazują, że obecnie są one o 25 procent droższe niż w ubiegłym roku, a notowania na globalnych giełdach surowcowych sugerują, że taki stan utrzyma się w kolejnych miesiącach - wyjaśnił.

Jakub Rybacki podkreślił, że "Polsce nie grozi jednak powtórka sytuacji z początku ubiegłego roku, gdy ceny detaliczne żywności rosły o 7 procent rok do roku". Jak ocenił analityk, "sytuacja meteorologiczna sugeruje niski wzrost bądź nawet spadki cen warzyw i owoców". Zwrócił uwagę, że również ceny mięsa "są obecnie niższe niż rok temu, chociaż najprawdopodobniej powrócą one do lekkiej tendencji wzrostowej w drugiej połowie roku".