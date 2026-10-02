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Silny cios w sieć "bankowości cienia". "Likwiduje infrastrukturę finansową"

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Scott Bessent
"Trump potrzebuje szybkich sukcesów"
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW
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Iran zostanie objęty kolejnymi sankcjami - przekazała administracja prezydenta USA Donalda Trumpa. Restrykcjami objęto również powiązaną z Rosją sieć tak zwanej bankowości cienia oraz firmy działające w irańskim przemyśle.

Resort finansów USA ogłosił, że uznał sieć bankową A7 za "znaczącą transnarodową organizację przestępczą". Według ministerstwa na jej czele stoi Ilan Sor, były mołdawski polityk skazany już wcześniej za defraudację miliarda euro.

Sankcje na sieć "bankowości cienia"

Sieć "bankowości cienia" składa się z tzw. podagentów, czyli firm z państw trzecich, które mają maskować płatności związane z objętymi sankcjami sektorami i osobami jako zwykłe transakcje handlowe. Służą do tego m.in. sfałszowane dokumenty handlowe i fikcyjne opisy towarów.

Amerykańscy śledczy ustalili, że podagenci sieci przetworzyli od stycznia 2025 r. do czerwca 2026 r. ponad 17 mld dolarów, obchodząc nie tylko rosyjskie sankcje, ale też transakcje Centralnego Banku Iranu, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i wspieranych przez Iran organizacji terrorystycznych, takich jak Hamas.

"Likwiduje infrastrukturę finansową"

Resort podał, że sieć deklarowała w styczniu 2026 r. ponad 2 tys. transakcji dziennie o łącznej wartości powyżej 90 mld dolarów. Miałoby to odpowiadać ok. 13 proc. rosyjskich transakcji handlu zagranicznego w 2025 r.

- Departament Skarbu likwiduje infrastrukturę finansową, która pozwala Iranowi i innym przeciwnikom omijać sankcje, przenosić nielegalne środki i podważać integralność światowego systemu finansowego - oświadczył sekretarz skarbu Scott Bessent.

Zagroził, że kto ułatwia nielegalne finanse "przeciwnikom Ameryki", straci dostęp do amerykańskiego systemu finansowego.

Sankcje dla irańskiego przemysłu

Departament Stanu poinformował ponadto o objęciu sankcjami sieci w państwach Bliskiego Wschodu, Azji Wschodniej i Europy, działających w irańskich branżach kolejowej, motoryzacyjnej i metalurgicznej.

Według USA podmioty z tych branż, w tym państwowe spółki kolejowe, producentów samochodów i metali, przyczyniają się do "utrzymywania reżimu szerzącego niestabilność i terror na Bliskim Wschodzie i poza nim".

Nowe restrykcje są kolejnym krokiem w operacji "Economic Outcast" ("Gospodarczy Wyrzutek") - mającej na celu odizolowanie gospodarcze Iranu.

Źródło: PAP
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Tagi:
SankcjeUSAIran
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