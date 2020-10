Kolejny bank wprowadza zmiany w płatnościach. Klienci muszą dokonać wyboru

Od 31 października dla klientów Spółdzielczej Grupy Bankowej zmieni się sposób płatności kartą debetową w internecie. Do tego czasu trzeba wybrać jedną z metod potwierdzenia transakcji. Inaczej płatności nie będą mogły zostać zrealizowane - czytamy w komunikacie.

Zmiany w płatnościach kartami

Od 31 października płatności kartą debetową w internecie z usługą 3D Secure klienci SGB potwierdzą na dwa sposoby. W aplikacji SGB Mobile lub poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne i podanie hasła 3D Secure (kod SMS). Hasło zostanie przesłane na numer telefonu podany do kontaktu w swoim banku.

Obecnie transakcje z wykorzystaniem kart debetowych potwierdzane są hasłem 3D Secure (kodem SMS). Usługa 3D Secure to dodatkowe, darmowe zabezpieczenie płatności kartą w internecie. Usługa działa od momentu aktywacji karty debetowej – klienci nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności w celu aktywacji tej usługi.

Inne banki

To niejedyny bank, w którym w ostatnim czasie doszło do zmian w płatnościach kartami w internecie. Od 30 września nowe rozwiązania wdrożono w ING Banku Śląskim. "Zmiana dotyczy wszystkich kart debetowych, przedpłaconych i kredytowych" - mogliśmy przeczytać w komunikacie skierowanym do klientów.