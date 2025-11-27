Logo TVN24
Pieniądze

Wyższy podatek od wygranych coraz bliżej

BANKNOTY
Rzecznik rządu o podwyżce opłaty cukrowej
Źródło: TVN24
W czwartek Senat nie zgłosił poprawek do ustawy podnoszącej podatek od wygranych z gier losowych. Zgodnie z nowymi przepisami stawka wzrośnie z 10 do 15 procent i obejmie wygrane uzyskane nie tylko w Polsce. To jednak niejedyna opłata, która wzrośnie po wejściu nowych regulacji w życie.  

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zakłada podniesienie zryczałtowanego podatku od wygranych w konkursach, grach, zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Nowa stawka wyniesie 15 proc. i obejmie wygrane uzyskane na terytorium państw należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych są objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc., pobieranym przez organizatora w przypadku kwot przekraczających 2280 zł.

Przepisy przewidują również obowiązek odprowadzania podatku przez organizatorów gier hazardowych, przy czym stawki są zróżnicowane - od 10 proc. w przypadku loterii fantowych do nawet 50 proc. dla gier na automatach, w karty czy gier cylindrycznych.

Czytaj też: Wygrane z wyższym podatkiem. Resort szykuje zmiany

Opłata cukrowa w górę

W nowelizacji znalazły się także zapisy dotyczące zmian w ustawie o zdrowiu publicznym, które podnoszą wysokość tzw. opłaty cukrowej. Zgodnie z przyjętymi regulacjami stawka stała za zawartość cukrów lub słodzików w napoju ma wzrosnąć z 0,50 zł do 0,70 zł za litr napoju zawierającego do 5 g cukru na litr lub słodzik. Znacznie zwiększona zostanie również opłata za dodatek kofeiny lub tauryny - z 0,10 zł do 1,00 zł za litr napoju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
napoje gazowane - podatek - opłata cukrowa
Podatki w górę. Posłowie zdecydowali
Prawo
piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Gigant kończy produkcję w znanym polskim browarze. Jest oświadczenie
Z kraju
shutterstock_2627895633
Browary niechętne nowemu systemowi. Szukają furtek prawnych
Handel

Podatek cukrowy jest dodatkową opłatą (daniną), którą obłożone zostały napoje o wysokiej zawartości cukru. Celem wprowadzenia podatku cukrowego jest wzrost cen niezdrowej żywności takiej jak słodzone napoje i w ten sposób zmniejszenie ich spożycia. Nadmierne spożycie cukru jest jedną z głównych przyczyn rosnącej w społeczeństwie otyłości, która jest źródłem wielu problemów zdrowotnych.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 62 senatorów, 28 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

