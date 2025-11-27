Wyższy podatek od wygranych coraz bliżej

Rzecznik rządu o podwyżce opłaty cukrowej Źródło: TVN24

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zakłada podniesienie zryczałtowanego podatku od wygranych w konkursach, grach, zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Nowa stawka wyniesie 15 proc. i obejmie wygrane uzyskane na terytorium państw należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych są objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc., pobieranym przez organizatora w przypadku kwot przekraczających 2280 zł.

Przepisy przewidują również obowiązek odprowadzania podatku przez organizatorów gier hazardowych, przy czym stawki są zróżnicowane - od 10 proc. w przypadku loterii fantowych do nawet 50 proc. dla gier na automatach, w karty czy gier cylindrycznych.

Opłata cukrowa w górę

W nowelizacji znalazły się także zapisy dotyczące zmian w ustawie o zdrowiu publicznym, które podnoszą wysokość tzw. opłaty cukrowej. Zgodnie z przyjętymi regulacjami stawka stała za zawartość cukrów lub słodzików w napoju ma wzrosnąć z 0,50 zł do 0,70 zł za litr napoju zawierającego do 5 g cukru na litr lub słodzik. Znacznie zwiększona zostanie również opłata za dodatek kofeiny lub tauryny - z 0,10 zł do 1,00 zł za litr napoju.

Podatek cukrowy jest dodatkową opłatą (daniną), którą obłożone zostały napoje o wysokiej zawartości cukru. Celem wprowadzenia podatku cukrowego jest wzrost cen niezdrowej żywności takiej jak słodzone napoje i w ten sposób zmniejszenie ich spożycia. Nadmierne spożycie cukru jest jedną z głównych przyczyn rosnącej w społeczeństwie otyłości, która jest źródłem wielu problemów zdrowotnych.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 62 senatorów, 28 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

