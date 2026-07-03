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Pieniądze

Osobiste Konto Inwestycyjne przyjęte przez Sejm. Mają pozwolić na inwestycje bez podatku Belki

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Inwestor, giełda, broker, trader
Maciej Samcik o OKI
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/REHAN KHAN
Osobiste Konta Inwestycyjne coraz bliżej. Ustawa o OKI została w piątek uchwalona przez Sejm. Prawo zakłada, że aktywa inwestycyjne będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. "To największa od lat zmiana dla indywidualnych inwestorów" - skomentował na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

"Sejm przyjął ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Do 100 tys. zł bez podatku" - napisał minister finansów.

Jak ocenił, to "największa od lat zmiana dla indywidualnych inwestorów i największy projekt budowy krajowego kapitału napędzającego rozwój polskiej gospodarki".

Rozwój rynku kapitałowego

Za uchwaleniem ustawy głosowało 427 posłów, pięciu było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Ustawa o OKI ma na celu realizację jednego z priorytetów obecnego rządu, czyli rozwoju krajowego rynku kapitałowego. Zgodnie z dokumentem OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. (wcześniej planowano, że zaczną działać od 1 lipca br.). Aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) miałyby być zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

Nowy podatek od wartości

Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity miałyby być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Rząd przekonywał, że podatek nie będzie przekraczał 1 proc. i miałby być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta. Rząd uważa, że wdrożenie OKI może spowodować, iż na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie trafi ok. 25 mld zł do 2030 r. i 74 mld zł do 2040 r.

Czym jest podatek Belki?

Tzw. podatek Belki, czyli właściwie podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w Polsce w 2002 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę. Od jego nazwiska wzięła się popularna nazwa daniny. Obejmuje on dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, a więc np. jednostek funduszy czy akcji. Stawka podatku wynosi 19 proc. Sposób poboru i rozliczenia podatku uzależniony jest od rodzaju aktywów, od których jest on pobierany.

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Źródło: PAP
Tagi:
SejmGPWoszczędzanieAndrzej DomańskiMinisterstwo Finansów
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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