Zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Sejm dał zielone światło

Uchwalona przez Sejm nowelizacja dotycząca świadczeń na rzecz rodziny przewiduje, że wprowadzony zostanie stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wskaźnik waloryzacji

Zgodnie z ustawą wprowadzony będzie stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego, uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co trzy lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.