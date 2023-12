Duży bank wstrzyma przyjmowanie wniosków o "bezpieczne kredyty". Podano termin

Od blisko pół roku trwa składanie wniosków o Bezpieczny kredyt 2 procent z rządowego programu Pierwsze Mieszkanie. Rozwiązanie do swojej oferty jako pierwsze wprowadziły m.in.: PKO BP, Bank Pekao, Alior Bank oraz VeloBank. W połowie września br. do programu dołączył mBank. Kilka tygodni temu oferta pojawiła się też w Santander Bank Polska.

Z danych Związku Banków Polskich wynika, że na dzień 14 grudnia br. banki miały podpisanych ponad 52 tysiące umów z programu Bezpieczny kredyt 2 procent. Liczba złożonych wniosków zbliża się zaś do 83 tysięcy.

Santander Bank Polska wstrzyma przyjmowanie wniosków

"Dotyczy to zarówno wniosków składanych bezpośrednio przez klientów w oddziałach banku, jak i dostarczanych przez pośredników kredytu hipotecznego" - wskazano w przesłanej nam odpowiedzi.

To nie jedyny bank, który w ostatnim czasie zdecydował się na podobny ruch.

Kilka dni temu PKO Bank Polski przekazał, że pośrednicy kredytowi współpracujący z bankiem muszą dostarczyć do banku do 20 grudnia wnioski o Bezpieczny kredyt 2 procent od klientów. Zastrzeżono, że ograniczenie nie dotyczy oddziałów banku obsługujących bankowość hipoteczną oraz niektórych agencji, które będą przyjmować wnioski bez zmian.

"Pracownicy banku potrzebują czasu na weryfikację kompletności dokumentów i rejestrację wniosków, tak aby zapewnić rezerwację dopłat budżetowych dla klientów. Zgodnie z ustawą bank jest zobowiązany do zarejestrowania wszystkich złożonych w 2023 r. wniosków o Bezpieczny kredyt 2 proc. do 7 stycznia 2024 r." - wyjaśniono.

Wcześniej również Bank Ochrony Środowiska zapowiedział wstrzymanie przyjmowanie wniosków z dniem 29 grudnia br. Podkreślono, że decyzja ta ma na celu zapewnienie przeprocesowania przez bank wszystkich złożonych do tego czasu wniosków, w terminie do 7 stycznia 2024 roku. BOŚ zwrócił uwagę, że decyzji tej nie należy interpretować jako wycofanie się banku z programu Pierwsze Mieszkanie.

Co dalej z Bezpiecznym kredytem 2 procent?

Bezpieczny kredyt 2 procent przewiduje dopłaty do kredytu przez 10 lat, tak aby oprocentowanie zobowiązania przez cały ten okres było na poziomie 2 proc. plus marża banku. Źródłem finansowania dopłat do rat jest - istniejący już w Banku Gospodarstwa Krajowego - Rządowy Fundusz Mieszkaniowy.