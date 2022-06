Banki zaplanowały prace serwisowe. Utrudnienia dla klientów

Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank, BNP Paribas, Getin Bank i Bank Pocztowy - te banki zaplanowały w najbliższych dniach prace serwisowe. Utrudnienia dotkną klientów korzystających z bankowości mobilnej, inwestycyjnej i systemu BLIK.

Santander Bank Polska

Przerwę z piątku na sobotę zaplanował Santander Bank Polska.

"W sobotę od 0:00 do 3:30 usprawniamy nasze usługi, więc w tym czasie nie zalogujesz się do bankowości internetowej ani aplikacji mobilnej. Karty i bankomaty będą działać" - poinformował bank w komunikacie.

mBank

Utrudnienia czekają również klientów mBanku.

"4 czerwca (sobota) od godziny 6:45 do godziny 23:59 nie skorzystasz z eMaklera. Przepraszamy za utrudnienia" - podał bank.

ING Bank Śląski

Prace serwisowe odbędą się również w ING Banku Śląśkim. Nie będzie można skorzystać z niektórych funkcjonalności systemu BLIK.

W poniedziałek 6 czerwca od godz. 15:00 do 20:00 i w środę 8 czerwca od godz. 17:30 do 19:30 mogą nie działać: aktywacja BLIKA zbliżeniowego oraz płatności przy pomocy BLIKA zbliżeniowego. Pozostałe usługi BLIK będą dostępne.

Alior Bank

"Informujemy, że od godz. 22:30 we wtorek (07.06.2022) do godz. 02:00 we środę (08.06.2022) funkcjonalności inwestycyjne będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe. Prace te nie będą miały wpływu na transakcje kartowe i wypłaty z bankomatów" - czytamy w komunikacie Alior Banku.

BNP Paribas

W środę nie będzie działać strona BNP Paribas.

"Informujemy, że 8.06.2022 od godziny 22:00 do 9.06.2022 do godziny 01:00 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Podczas przerwowej niedostępności będzie wyświetlona strona umożliwiająca przejście do systemów transakcyjnych" - czytamy w komunikacie BNP Paribas.

Getin Bank

Prace techniczne w nocy z soboty na niedzielę zapowiedział Getin Bank. "Od soboty 4 czerwca od godziny 23:30 do niedzieli 5 czerwca do godziny 14:00 będziemy prowadzić prace techniczne. W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilne" - napisano na stronie banku.

Bank Pocztowy

"W dniu 08.06.2022 w godzinach 22:00 – 24:00 w związku z pracami administracyjnymi: wstrzymany będzie proces przyłączania kart do usługi 3DSecure oraz wstrzymana będzie możliwość wykonywania transakcji 3Dsecure" - poinformował bank.

"Ograniczenia dotyczą transakcji internetowych wymagających uwierzytelnienia 3D Secure poprzez kod wysyłany przez SMS. Nie dotyczy to transakcji w Internecie, które wymagają uwierzytelnienia 3D Secure w bankowości elektronicznej" - czytamy.

W tym czasie będą prowadzone także prace administracyjne, przez które nie będzie można przyłączyć kart do portfeli cyfrowych Xiaomi Pay, Garmin Pay, Google Pay i Apple Pay.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24 Biznes