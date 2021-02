"Na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę". Utrudnienia w ośmiu bankach

Santander Bank Polska, BNP Paribas oraz Credit Agricole - to tylko niektóre banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci mogą mieć problemy między innymi w dostępie do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Poniżej szczegóły utrudnień.

Santander Bank Polska

W piątek od godziny 23.00 do godziny 7.30 w sobotę klienci nie zalogują się do bankowości internetowej ani aplikacji mobilnej. Blik, przelewy natychmiastowe, Kantor Santander i Przelew24 zostaną wyłączone nieco wcześniej, bo o godzinie 22.00. Według zapewnień przedstawicieli Santander Bank Polska "karty i bankomaty będą działać".

BNP Paribas

W piątek od godziny 22.00 do godziny 23.59 niedostępne będą systemy BiznesPl@net, GOmobile Biznes oraz BNP Paribas Connect Host to Host. Powodem planowanych utrudnień są prace serwisowe.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 10.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej. To jednak nie koniec utrudnień w najbliższy weekend. W sobotę od godziny 22.00 do godziny 3.00 w niedzielę nastąpi przerwa w dostępie do aplikacji mobilnej.