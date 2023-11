Rządowy program z opóźnieniem. Duży bank zmienia termin przyjmowania wniosków

Santander Bank Polska od przyszłego tygodnia miał dołączyć do programu Bezpieczny kredyt 2 procent. Tak się jednak nie stanie. Jak wynika z informacji przekazanej TVN24 Biznes przez biuro prasowe Santandera, termin składania wniosków został przesunięty.

Od ponad czterech miesięcy trwa składanie wniosków o Bezpieczny kredyt 2 procent z rządowego programu Pierwsze Mieszkanie. Nowe rozwiązanie do swojej oferty jako pierwsze wprowadziły m.in. PKO BP, Bank Pekao, Alior Bank oraz VeloBank. Od najbliższego poniedziałku, 20 listopada do tej listy miał też dołączyć Santander Bank Polska. Ostatecznie bank opóźnia jednak wprowadzenie tego rozwiązania do swojej oferty.