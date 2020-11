"Przestępcy nie ograniczają się już do wyłudzania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym klienta. Coraz częściej wykorzystują wyłudzone dane do zaciągania kredytów i pożyczek w imieniu osób pokrzywdzonych" - wskazał, cytowany w komunikacie, dr hab. Mariusz Golecki, rzecznik finansowy.

Oszustwo "na pracodawcę"

Jako przykład RF przytoczył losy jednego ze swoich klientów, który w wyniku oszustwa "na pracodawcę" stracił blisko 40 tysięcy złotych. Omamiony "obietnicą zatrudnienia w charakterze zawodowego kierowcy, udostępnił 'przyszłemu pracodawcy' dane logowania do mobilnego kanału dostępu do własnego konta bankowego" - czytamy.

"Aplikację bankową zainstalował na telefonie, który już za dwa dni miał być służbową komórką pana Michała. Wymusił od niego podanie loginu i hasła do prywatnego konta oraz zmianę numeru telefonu w banku, by móc potwierdzać transakcje z telefonu służbowego. By rozwiać wątpliwości pana Michała, poprosił go o wcześniejsze wypłacenie wszystkich środków z tego konta" - dodano w komunikacie. Następnego dnia kontakt między nimi się urwał.