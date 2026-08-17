Pieniądze Petru krytykuje obniżkę cen paliw: to marnowanie pieniędzy Oprac. Paulina Karpińska |

Ryszard Petru krytykuje powrót programu CPN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Od poniedziałku ponownie obowiązuje program "Ceny Paliwa Niżej". W jego nowej odsłonie obniżona została stawka VAT na benzynę i olej napędowy a resort energii codziennie publikuje ceny maksymalne podstawowych, poza autogazem, paliw samochodowych. Obniżka obowiązuje do końca wakacji.

- Uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Oczywiście jako kierowca cieszę się, że zatankuję dzisiaj, a nie wczoraj - powiedział w poniedziałek na antenie TVN24 w programie "Jeden na Jeden" Ryszard Petru, wiceprzewodniczący klubu partyjnego Centrum.

Oceniając program, stwierdził dalej, że CPN "ma tę wadę, że im ktoś jest bardziej bogaty, tym więcej jeździ i tym więcej państwo do niego dopłaca". - Po drugie mamy dzisiaj na rynkach cenę ropy (wynoszącą - red.) około 80 dolarów za baryłkę - dodał, zaznaczając, że w związku z tym, nie ma potrzeby obniżania cen paliw przez rząd. W poniedziałek rano ceny ropy WTI na giełdach wynoszą ok. 81 dolarów a ropy brent 88 dolarów za baryłkę.

Petru: zamiast CPN-u obniżyłbym składkę zdrowotną

Zdaniem Petru, ceny paliw powinny zostać na poziomie rynkowym. - Komunikowałbym społeczeństwu po prostu, że to jest wyłącznie czynnik zewnętrzy. I bym obniżał inne rzeczy - stwierdził, dodając, że obniżyłby na przykład składkę zdrowotną.

- Uważam, że ten program (CPN -red.) jest swego rodzaju nieefektywnym wykorzystaniem pieniędzy budżetowych - ocenił gość programu "Jeden na Jeden". - Uważam, że to jest swego rodzaju marnowanie pieniędzy, które można by przeznaczyć na inne, ważniejsze rzeczy. Szczególnie, że i tak mamy bardzo wysoki deficyt - podkreślił.

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.

- Czyli tyle, ile wystarczyłoby na obniżkę składki zdrowotnej w tym konkretnie roku – stwierdził dalej Petru. – W związku z tym, że ja słyszę, że nie ma pieniędzy na obniżki podatków czy podwyżki progów, a słyszę, że jest na CPN, to mi się tutaj coś nie zgadza - powiedział.

Petru opowiedział się także za stopniowym podnoszeniem kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Jego zdaniem budżetu nie stać obecnie na jednorazową zmianę, dlatego proponuje zwiększanie limitu etapami: najpierw do 40 tys. zł, potem do 50 tys. zł, a docelowo do 60 tys. zł.

Nowy CPN od sierpnia. Tyle zapłacimy za paliwo

Szef resortu energii Miłosz Motyka poinformował w piątek, że poniedziałkowa cena maksymalna benzyny 95 jest o 89 gr niższa na litrze niż przy standardowych stawkach VAT. Wskazał, że w przypadku benzyny 98 jest to o równo 1 zł mniej za litr, zaś w przypadku diesla - o 1,03 zł.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

W czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT obowiązuje od poniedziałku do 31 sierpnia.