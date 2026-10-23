Pieniądze Jak się zmienią ceny na stacjach? Są nowe prognozy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ceny paliw a sprzedaż detaliczna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Z monitoringu cen na stacjach paliw prowadzonego przez Reflex wynika, że po trzech tygodniach obowiązywania najnowszej odsłony pakietu CPN średnia cena benzyny 95 spadła o blisko 19 procent, benzyny Eurosuper 98 - o 18 procent, a oleju napędowego - o około 13 procent w porównaniu z okresem sprzed wprowadzenia pakietu osłonowego.

"Pakiet pozwala utrzymać ceny benzyny Eurosuper 95 poniżej 7 zł za litr. Ceny oleju napędowego oscylują wokół poziomu 8 zł za litr. Autogaz, jako paliwo, którego nie obejmuje rządowy pakiet, podrożał o ponad 9 proc. Na stacjach operatorów niezależnych ceny benzyn są niższe od cen maksymalnych o ok. 5 groszy na litrze, a ceny oleju napędowego o 6 groszy na litrze" - wskazali analitycy.

Benzyna wyraźnie potaniała

Według wyliczeń Reflex w ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 spadła o 38 gr i w czwartek, 22 października, wynosiła 6,59 zł za litr. Benzyna 98 potaniała o 46 gr, do 7,34 zł za litr, a olej napędowy - o 3 gr, do 7,93 zł za litr. Cena autogazu wzrosła natomiast o 7 gr, do 3,57 zł za litr.

Według prognozy przygotowanej przez Reflex średnie ceny paliw w przyszłym tygodniu wyniosą:

Pb95 - 6,53 zł/l;

Pb98 - 7,21 zł/l;

ON - 8,09 zł/l;

LPG - 3,62 zł/l.

Jak zaznaczyli eksperci, ceny grudniowych kontraktów na ropę Brent wzrosły do około 115 dolarów za baryłkę i są najwyższe od kwietnia.

"Wzrost cen ropy to efekt obaw o powrót pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie po czwartkowych groźbach prezydenta USA, który zasugerował wznowienie ataków na Iran" - dodali.

Prognoza cen paliw e-petrol

Zdaniem analityków e-petrol.pl w najbliższych dniach ceny paliw nie powinny się znacząco zmienić.

Prognozowane przedziały cenowe to:

Pb95 - 6,45-6,57 zł/l;

Pb98 - 7,12-7,25 zł/l;

ON - 7,90-8,02 zł/l;

LPG - 3,59-3,70 zł/l.

Benzyna 95 kosztowała 21 października średnio 6,70 zł za litr, czyli o 27 gr mniej niż w poprzednim notowaniu. Benzyna 98 potaniała o 42 gr, do 7,43 zł za litr.

Cena oleju napędowego spadła o 4 gr, do 7,94 zł za litr. Autogaz podrożał natomiast o 16 gr, do średniego poziomu 3,55 zł za litr.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Jak podkreślili analitycy, czynnikiem wspierającym ceny surowca w ostatnich dniach są przede wszystkim wydarzenia na Bliskim Wschodzie - nasilające się ataki jemeńskich Huti na cele w Arabii Saudyjskiej oraz zagrożenia dla żeglugi w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. Dodatkowo rezerwy ropy naftowej USA zmniejszyły się o 3,1 mln baryłek, a benzyn - o 3 mln baryłek.

Wskazali też na ograniczenie produkcji w Libii oraz eskalację zagrożeń dla transportu morskiego na Bliskim Wschodzie.

Rozmowy pokojowe mogą zmniejszyć presję

Nie wszystkie informacje przemawiają jednak za dalszym wzrostem cen. Potencjalnym czynnikiem łagodzącym presję na rynku może być zapowiadany powrót Rosji i Ukrainy do rozmów pokojowych z udziałem Stanów Zjednoczonych.

Potencjalnym czynnikiem łagodzącym presję na rynku jest zapowiadany powrót Rosji i Ukrainy do rozmów pokojowych przy udziale Stanów Zjednoczonych. Ewentualny postęp negocjacji mógłby w dalszej perspektywie sprzyjać zwiększeniu przepływów rosyjskiej ropy i produktów naftowych, ograniczając obawy o podaż. Na razie pozostaje to jednak scenariuszem zależnym od przebiegu rozmów i ewentualnych zmian w euroatlantyckiej polityce sankcyjnej" - podsumowali eksperci.