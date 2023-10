Czy będą kolejne obniżki stóp procentowych? Znamy prognozy

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się we wrześniu obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Oznacza to, że stopa referencyjna wynosi teraz 6,00 procent. Większość ekonomistów największych banków w Polsce spodziewała się obniżki stóp procentowych, jednak w mniejszej skali - o 25 punktów bazowych.

Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP ma się odbyć w dniach 3-4 października. Decyzję w sprawie stóp procentowych poznamy w środę. Nastąpi ona po wstępnym odczycie inflacji CPI za wrzesień, który był niższy od oczekiwań rynku. Z danych GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r. wzrosły w Polsce o 8,2 proc. rdr wobec wzrostu o 10,1 proc. rdr w sierpniu. Rynek oczekiwał we wrześniu odczytu na poziomie 8,5 proc. rdr.

W ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla PAP Biznes głos zabrał prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński. Prezes NBP poinformował, że po dostosowaniu stóp proc. we wrześniu przestrzeń do ich dalszych obniżek znacząco zawęziła się, choć nadal będzie się pojawiać wraz z napływającymi danymi.

Prognozy ekonomistów

"Biorąc pod uwagę, że spadek inflacji we wrześniu był silniejszy, w tym również inflacji bazowej, a w październiku wskaźnik CPI ma szansę zejść poniżej 7 proc., zakładam, że to mocne argumenty dla zwolenników łagodzenia polityki pieniężnej. Wzmacnia to oczekiwania na obniżkę stóp w październiku, choć w mniejszej skali niż we wrześniu, o 50 pb." - powiedział PAP Biznes główny ekonomista Banku Millennium , Grzegorz Maliszewski.

"Swoją prognozę podpieramy większym spadkiem inflacji w porównaniu z konsensusem rynkowym we wrześniu oraz relatywnie stabilną sytuacją złotego. Zgodnie z wypowiedziami, kurs złotego jest istotny dla RPP w kontekście podejmowania decyzji o dalszych obniżkach stóp. Poza tym trzeba brać pod uwagę, że rynkowa wycena plasuje się gdzieś w pobliżu 50pb (bliżej do 50pb niż 25pb), tym samym zaskoczenie nie powinno być tak wysokie jak miesiąc temu" - dodali.

Ekonomiści z Credit Agricole uważają, że stopy procentowe zostaną obniżone o 50 pb. "Głównym argumentem na rzecz dalszego łagodzenia polityki pieniężnej jest silny spadek inflacji odnotowany we wrześniu. Niemniej jednak dostrzegamy ryzyko, że stopy procentowe mogą zostać obniżone w tym tygodniu w mniejszej skali niż zakładamy, co byłoby spójne z wypowiedziami prezesa NBP dwa tygodnie temu. Zaznaczył on wówczas, że po dostosowaniu polityki pieniężnej we wrześniu przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znacząco zawęziła się, choć nadal będzie się pojawiać wraz z napływającymi danymi" -przypomnieli.