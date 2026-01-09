Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Nowe dane resortu finansów odsłaniają zmiany w portfelach Polaków

shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Donald Tusk o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku
Źródło: TVN24
Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące rozliczeń PIT za 2024 rok – poinformowała w czwartek "Rzeczpospolita". Wynika z nich, że średni dochód podatnika będącego pracownikiem lub emerytem, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, wzrósł rok do roku o 6998 zł. Gazeta zwraca jednocześnie uwagę na rosnące obciążenia podatkowe Polaków, rosnącą liczbę inwestujących rodaków oraz spadek liczby podatników korzystających z ulgi na dzieci.

"W ciągu ostatnich 5 lat (2020-2024) przeciętny roczny dochód takiego podatnika wzrósł nominalnie o ponad 20 tys. zł, co oznacza wzrost o ok. 54 proc" - podkreśla dziennik, wyjaśniając, że te dane pokazują wyraźny wzrost dochodów podatników związany z szybko rosnącym w ostatnich latach poziomem wynagrodzeń. 

Gazeta zauważa też, że znacznie więcej osób przekracza obecnie próg tzw. kwoty wolnej od podatku (30 tysięcy złotych rocznie).

Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
Dowiedz się więcej:

Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty

Coraz wyższe podatki

Inny trend, który wskazuje "Rzeczpospolita", "to powolny, ale stały wzrost realnego obciążenia podatkowego osób opodatkowanych według skali (zeznania PIT-36, PIT-37)". 

"Przy nominalnych stawkach podatkowych wynoszących obecnie 12 i 32 proc. efektywna stawka podatkowa (obciążenie dochodu po odliczeniu składek społecznych podatkiem należnym) wyniosła w 2024 r. 7,51 proc .W rozliczeniu za 2023 r. wskaźnik ten wynosił 6,67 proc., a w 2022 r. 5,78 proc." - czytamy.

Gazeta podkreśla przy tym, że "ogólna struktura źródeł dochodów osób opodatkowanych według skali podatkowej pozostaje stabilna".

"Dominującym źródłem przychodów pozostaje stosunek pracy (62,4 proc. udziału w przychodach ogółem w 2024 r., w porównaniu do 61,8 proc. w 2023 r.) oraz emerytury i renty, których udział w przychodach ogółem nieznacznie spadł z 26,9 proc. w 2023 r. do 26,6 proc. w 2024 r." - wyjaśnia "Rz".

Boom inwestycyjny. "Wyraźna zmiana"

Jednocześnie gazeta zauważa, że Polacy coraz chętniej inwestują. "Największym zaskoczeniem jest skokowy wzrost liczby osób rozliczających zyski kapitałowe (giełda, udziały, kryptowaluty)" - czytamy.

"W 2024 r. było aż 970 943 takich podatników, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w 2023 r. było to 466 976 osób, a w 2022 r. 410 012"- pisze "Rz". Dodaje, że "jest to więc wyraźna zmiana w stosunku do lat wcześniejszych (2020-2023), kiedy mieliśmy do czynienia ze stabilnym, powolnym wzrostem liczby takich osób".

Gazeta podkreśla jednak, że "blisko 40 proc. osób rozliczających zyski kapitałowe (składających PIT-38) nie wykazało zysku do opodatkowania albo zatem poniosły stratę, albo ich koszty zrównały się z przychodami".

"Rz" wyjaśnia, że dominującą formą inwestowania były tradycyjne instrumenty finansowe. Ich rozliczenia dokonało 569 408 osób. Stanowią one ponad 94 proc. całego dochodu wykazywanego przez podatników w PIT-38.

Drugą najpopularniejszą formą były przychody ze sprzedaży kryptowalut. "Przychody z kryptowalut rozliczyło 18 545 osób" - czytamy.

Coraz większa liczba Polaków korzysta także z IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). "W 2024 r. z możliwości odliczenia związanego z tą formą oszczędzania na emeryturę skorzystało ponad 303 tys. osób, które odliczyły ponad 2,1 mld zł. W 2023 r. było to 244 tys. osób, które odliczyły 1,4 mld zł" - podała gazeta.

Coraz mniej Polaków korzysta z ulgi na dzieci

Kolejna informacja, która płynie z danych resortu finansów, to spadek liczby podatników korzystających z ulgi na dzieci. Według "Rz" "potwierdza to niestety zapowiadane od pewnego czasu demograficzne problemy Polski.

Polska ma poważny problem. Alarmujące dane
Dowiedz się więcej:

Polska ma poważny problem. Alarmujące dane

Z kraju

"W ciągu zaledwie dwóch lat liczba osób korzystających z tej ulgi skurczyła się o blisko 400 tys. osób. Jak wynika z udostępnionych danych, w rozliczeniu za 2024 r. z preferencji tej skorzystało 4,41 miliona osób. Rok wcześniej było to 4,68 mln osób, a w 2020 r. 4,8 mln osób" - pisze gazeta.

Gazeta dodaje, że jednocześnie "średnia kwota ulgi na podatnika rośnie (z 1469 zł do 1594 zł), co może sugerować, że z ulgi korzystają obecnie częściej rodziny wielodzietne".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Warszawa
"Niepokojące" prognozy dla Polski
Z kraju
ludzie, warszawa, luty, tłum
Kryzys, którego "nie da się naprawić transferami"
Maja Piotrowska
ludzie, warszawa, luty, tłum
Mają walczyć z niżem demograficznym. Prezydent powołał nową radę
Z kraju
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: "Rzeczpospolita"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PITPodatekMinisterstwo FinansówUlga na dzieckoKwota wolna od podatku
Zobacz także:
shutterstock_2384730125
Musk wprowadza zmiany dla użytkowników Groka po fali krytyki
Tech
Karol Nawrocki
Finansowy efekt wet prezydenta. "Około 3 mld zł straty"
Z kraju
ziemia rolna traktor shutterstock_748405993
Stawka jest ogromna. Jeden kraj może zdecydować o przyszłości rolnictwa
Ze świata
shutterstock_2287644363
Media: podatek cyfrowy wymierzony w Chiny
Tech
pc
Członek zarządu NBP: wydaje się, że jest przestrzeń na kolejne obniżki stóp
Pieniądze
Hargejsa, Somalia
Mieli zniszczyć magazyn i ukraść żywność. USA wstrzymują wsparcie dla Somalii
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Duża wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Polska w czołówce. Lepszy wynik ma tylko Malta
Z kraju
Samochody elektryczne - ładowarki
Dopłaty do elektryków. Budżet bliski wyczerpania
Moto
Protest w Kopenhadze w sprawie Grenlandii
100 tysięcy dolarów na mieszkańca? Rozważają zachęty dla Grenlandczyków
Ze świata
shutterstock_2384730125
Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"
Ze świata
shutterstock_2411349401_1
Prezydencki projekt triumfuje w sejmowej komisji
Z kraju
Ile wynosi podatek od posiadania psa w 2020 roku?
Chcą zniesienia "absurdalnego" podatku. Jest projekt
Pieniądze
praca pracownik biuro pracowniczka shutterstock_572805157
W tej branży wzrosła liczba ofert pracy. Po raz pierwszy od dwóch lat 
Dla pracownika
MEDIA_RafalBrzoskafotMaterialyPrasowe_06
InPost może zmienić właściciela. Nowe informacje
Z kraju
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie
Z kraju
Emerytka
Emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i kwoty na 2026 rok
Pieniądze
Adam Glapiński
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych
Z kraju
Pielęgniarka smartfon
ChatGPT z innowacyjną funkcją."Nie ma zastępować opieki medycznej"
Tech
cpk1
2,5 tysiąca działek i ponad 200 budynków mieszkalnych. CPK szykuje grunt pod budowę
Z kraju
Donald Tusk
Tusk stanowczo o reformie. "Znajdziemy lepsze sposoby"
Z kraju
Książę Andrzej
Media: były książę uwikłany w transakcję z oligarchą. "Rażące sygnały ostrzegawcze"
Ze świata
shutterstock_2470895313
Nvidia stawia twarde warunki Chińczykom. Gigant wymaga pełnej przedpłaty
Tech
shutterstock_2472093861
Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi gwałtownie w górę. Pomogło kilka czynników
Nieruchomości
Wenezuela
"Lewicowi przywódcy prawdopodobnie nieustannie oglądają się za siebie"
Ze świata
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Trump dzieli zysk. Za pieniądze z ropy mają kupować "wyłącznie" amerykańskie produkty
Ze świata
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Trump ogłasza ambitny budżet zbrojeniowy. "Wojsko marzeń"
Ze świata
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Chatbot miał doprowadzić do samobójstwa nastolatka. Właściciel Google'a zawarł ugodę
Tech
Donald Trump
Zakazuje dywidend, żąda inwestycji. Plan Trumpa na zbojeniówkę
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop. Jest podpis prezydenta
Dla pracownika

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica