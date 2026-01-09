Nowe dane resortu finansów odsłaniają zmiany w portfelach Polaków

"W ciągu ostatnich 5 lat (2020-2024) przeciętny roczny dochód takiego podatnika wzrósł nominalnie o ponad 20 tys. zł, co oznacza wzrost o ok. 54 proc" - podkreśla dziennik, wyjaśniając, że te dane pokazują wyraźny wzrost dochodów podatników związany z szybko rosnącym w ostatnich latach poziomem wynagrodzeń.
Gazeta zauważa też, że znacznie więcej osób przekracza obecnie próg tzw. kwoty wolnej od podatku (30 tysięcy złotych rocznie).
Coraz wyższe podatki
Inny trend, który wskazuje "Rzeczpospolita", "to powolny, ale stały wzrost realnego obciążenia podatkowego osób opodatkowanych według skali (zeznania PIT-36, PIT-37)".
"Przy nominalnych stawkach podatkowych wynoszących obecnie 12 i 32 proc. efektywna stawka podatkowa (obciążenie dochodu po odliczeniu składek społecznych podatkiem należnym) wyniosła w 2024 r. 7,51 proc .W rozliczeniu za 2023 r. wskaźnik ten wynosił 6,67 proc., a w 2022 r. 5,78 proc." - czytamy.
Gazeta podkreśla przy tym, że "ogólna struktura źródeł dochodów osób opodatkowanych według skali podatkowej pozostaje stabilna".
"Dominującym źródłem przychodów pozostaje stosunek pracy (62,4 proc. udziału w przychodach ogółem w 2024 r., w porównaniu do 61,8 proc. w 2023 r.) oraz emerytury i renty, których udział w przychodach ogółem nieznacznie spadł z 26,9 proc. w 2023 r. do 26,6 proc. w 2024 r." - wyjaśnia "Rz".
Boom inwestycyjny. "Wyraźna zmiana"
Jednocześnie gazeta zauważa, że Polacy coraz chętniej inwestują. "Największym zaskoczeniem jest skokowy wzrost liczby osób rozliczających zyski kapitałowe (giełda, udziały, kryptowaluty)" - czytamy.
"W 2024 r. było aż 970 943 takich podatników, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w 2023 r. było to 466 976 osób, a w 2022 r. 410 012"- pisze "Rz". Dodaje, że "jest to więc wyraźna zmiana w stosunku do lat wcześniejszych (2020-2023), kiedy mieliśmy do czynienia ze stabilnym, powolnym wzrostem liczby takich osób".
Gazeta podkreśla jednak, że "blisko 40 proc. osób rozliczających zyski kapitałowe (składających PIT-38) nie wykazało zysku do opodatkowania albo zatem poniosły stratę, albo ich koszty zrównały się z przychodami".
"Rz" wyjaśnia, że dominującą formą inwestowania były tradycyjne instrumenty finansowe. Ich rozliczenia dokonało 569 408 osób. Stanowią one ponad 94 proc. całego dochodu wykazywanego przez podatników w PIT-38.
Drugą najpopularniejszą formą były przychody ze sprzedaży kryptowalut. "Przychody z kryptowalut rozliczyło 18 545 osób" - czytamy.
Coraz większa liczba Polaków korzysta także z IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). "W 2024 r. z możliwości odliczenia związanego z tą formą oszczędzania na emeryturę skorzystało ponad 303 tys. osób, które odliczyły ponad 2,1 mld zł. W 2023 r. było to 244 tys. osób, które odliczyły 1,4 mld zł" - podała gazeta.
Coraz mniej Polaków korzysta z ulgi na dzieci
Kolejna informacja, która płynie z danych resortu finansów, to spadek liczby podatników korzystających z ulgi na dzieci. Według "Rz" "potwierdza to niestety zapowiadane od pewnego czasu demograficzne problemy Polski.
"W ciągu zaledwie dwóch lat liczba osób korzystających z tej ulgi skurczyła się o blisko 400 tys. osób. Jak wynika z udostępnionych danych, w rozliczeniu za 2024 r. z preferencji tej skorzystało 4,41 miliona osób. Rok wcześniej było to 4,68 mln osób, a w 2020 r. 4,8 mln osób" - pisze gazeta.
Gazeta dodaje, że jednocześnie "średnia kwota ulgi na podatnika rośnie (z 1469 zł do 1594 zł), co może sugerować, że z ulgi korzystają obecnie częściej rodziny wielodzietne".
