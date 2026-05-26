Pieniądze

Ponad 20 miliardów złotych zwrotów z podatku. Najnowsze dane o PIT

Aleksandra Leo o podwyższeniu drugiego progu podatkowego
Nawet 22,5 miliarda złotych zwrotu podatku otrzymali Polacy w 2025 roku. Ponadto przekazano ponad 2,5 miliarda złotych na Organizacje Pożytku Publicznego - wynika z najnowszych informacji Ministerstwa Finansów.

- (Chcieliśmy) żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna dla naszych klientów i podatników - powiedział wiceminister finansów, szef KAS Marcin Łoboda podczas konferencji.

Do podatników trafiło 22,5 miliarda złotych zwrotu, na który czekali średnio 13 dni. Dopłacić musiało ok. 4 mln podatników, a wartość dopłat sięgnęła w sumie ponad 13 mld zł; 656 mln zł wpłacono przy użyciu blika, a 520 mln zł - kartą płatniczą.

Coraz większe kwoty trafiają natomiast do Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), na które średnio przekazywano 199,87 złotego. Według informacji przekazanej w trakcie wtorkowej konferencji prasowej, w sumie na OPP odpisano 2,6 miliarda złotych.

Artur Warcholiński

Sukces rozliczenia drogą elektroniczną

Przeważająca większość deklaracji została złożona drogą elektroniczną - niemal 24 miliony wobec około miliona złożonych drogą papierową.

Ministerstwo pochwaliło również wyniki "Twój e-PIT". W tej usłudze dokonano 14,8 miliona rozliczeń. Według danych za rok 2025 60 proc. formularzy PIT-37 (rozliczenie według skali podatkowej) i 74 proc. formularzy PIT-38 (podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki) zostało zaakceptowanych bez zmian.

- Podatnicy nam zaufali i te dane są prawidłowo przez nas wypełniane - powiedział Łoboda. 

35 proc. zeznań zostało złożonych przez podatników w czasie krótszym niż 5 minut. Najkrótszy czas zatwierdzenia PIT-u od zalogowania wynosił 4 sekundy. Co ciekawe, najstarszy podatnik, który skorzystał z usługi Twój e-PIT, miał 110 lat.

Do urzędu wpłynęło również wiele deklaracji z zagranicy. Najwięcej z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Maja Piotrowska

Rozliczenie według stawek

MF podało także, że 1,24 mln deklaracji za pomocą Twojego e-PITu złożyli przedsiębiorcy.

W rozliczeniu za rok 2025 ponad 2,4 mln podatników zapłaciło podatek według 32-proc. stawki - poinformował Łoboda. Z danych MF wynika, że stanowili oni niecałe 10 proc. podatników.

Rok wcześniej, przy rozliczeniu za rok 2024, podatników płacących podatek według stawki 32 proc. było nieco ponad 1,93 mln, co stanowiło ok. 7,6 proc. ogółu podatników. Stawki podatkowe wynoszą 12 proc. dla dochodów w kwocie od 30 do 120 tys. zł oraz 32 proc. dla dochodów stanowiących nadwyżkę powyżej 120 tys. zł.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
