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Kumulacja w Lotto rośnie. Jakie liczby padły podczas losowania

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Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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We wtorkowym losowaniu Lotto nikt nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb. Tak samo było w przypadku loterii Lotto Plus. W konsekwencji kumulacja rośnie do 5 milionów złotych. Oto wyniki losowania z 25 sierpnia 2026 roku.

W losowaniu Lotto, które odbyło się we wtorek 25 sierpnia, wylosowano liczby: 18, 25, 28, 29, 33 i 41.

Żaden z graczy nie wskazał prawidłowych liczb, w konsekwencji kumulacja rośnie do 5 mln zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas ostatniego losowania padło również 36 piątek - każda o wartości 9908,60  zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu, które odbędzie się w czwartek o godz. 22.00, główna nagroda w Lotto wyniesie pięć milionów złotych.

Z kolei w losowaniu Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 1, 9, 10, 20, 34 i 49. Nikomu jednak nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 30 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na kuponie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki LottoLoterie
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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