Dopłaty do nawozów. Ministerstwo informuje o braku zgody Brukseli, jest odpowiedź polskiego komisarza

Komisja Europejska nie zaakceptowała wniosku Polski o zgodę na dopłaty do nawozów - poinformowało w środę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do tej informacji odniósł się na Twitterze unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, który podkreślił, że "KE zgodzi się na dopłaty". "Jest tylko jeden warunek: ministerstwo musi złożyć prawidłowy wniosek, nie o pomoc covidową tylko 'wojenną'" - wskazał Wojciechowski.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało w środę, że Komisja Europejska nie zaakceptowała zgłoszonego przez Polskę 20 marca br. wniosku w sprawie uruchomienia wsparcia w postaci dopłat do nawozów.

Dopłata do nawozów

Przygotowane przez MRiRW rozporządzenie zakłada, że pomoc będzie polegała na dopłacie do zakupu nawozów nabytych od 1 września 2021 roku do 16 maja br. Dotacja ma wynosić do 250 zł za hektar łąk i pastwisk na gruntach ornych z wyłączeniem obszarów, na które rolnicy otrzymują płatności rolno-środowiskowe tam, gdzie obowiązuje zakaz nawożenia; na pozostałe użytki rolne dotacja będzie wynosiła do 500 zł za hektar. Dopłata ma przysługiwać do 50 ha.

Resort przekazał w środę, że KE zasugerowała stronie polskiej rozważenie możliwości sfinansowania takiej pomocy w formie pomocy de minimis. Ministerstwo zaznaczyło, że problem w tym, iż tego rodzaju pomoc jest możliwa w niewielkiej wysokości, limit środków na ten rok wynosi 520 mln zł. "Polska potrzebuje tych środków na sfinansowanie wielu innych programów, co oznacza, że na dopłaty do nawozów można by przeznaczyć jedynie kilkadziesiąt mln zł, a potrzebujemy na ten cel ok. 3,9 mld zł" - wskazało MRiRW.

"Nie zgadzam się na takie rozwiązanie i ponownie będę składać do Komisji Europejskiej wniosek w sprawie dopłat do nawozów, które nie będą wchodzić w pomoc de minimis" - zapowiedział, cytowany w komunikacie, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk po otrzymaniu informacji KE.

Nowy wniosek

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że nowy wniosek będzie przygotowany z powołaniem się na zapisy zawarte w Komunikacie Komisji Europejskiej z 24 marca br. na temat tymczasowych kryzysowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. Szef MRiRW w rozmowie z Polską Agencją Prasową zwracał uwagę, że jednak wówczas, gdy Polska składała wniosek, takiej możliwości jeszcze nie było.

O takiej możliwości napisał na Twitterze unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. "KE zgodzi się na dopłaty do nawozów (i nie tylko do nawozów), w wysokości nawet do 35 tys. euro na gospodarstwo, to gwarantuje "mój" Komunikat Komisji z 24 marca br. Jest tylko jeden warunek: @MRiRW_GOV_PL musi złożyć prawidłowy wniosek, nie o pomoc covidową tylko 'wojenną'" - zaznaczył.

Jak przekazał komisarz, o taką zgodę na razie wystąpiła tylko Polska. "Wysokie ceny nawozów dramatycznie dotykają rolników ze wszystkich 27 państw UE ale na dziś, 6 kwietnia, tylko Polska złożyła wniosek o zgodę na pomoc krajową dla rolników w związku z wysokimi cenami nawozów. Tylko Polska..." - poinformował Wojciechowski.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes