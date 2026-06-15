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Pieniądze

Ropa wyraźnie w dół. Petru: możliwy powrót cen paliw do okresu sprzed CPN

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Tankowanie na stacji paliw
Petru o zapowiedzi porozumieniu USA-Iran na rynek ropy i wpływie na ceny na stacjach benzynowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
Ceny ropy spadły w poniedziałek do najniższego poziomu od marca po informacji o porozumieniu USA i Iranu. Według Ryszarda Petru, jeśli trend się utrzyma, ceny paliw mogą zbliżyć się do poziomów z okresu obowiązywania programu Ceny Paliw Niżej. Gość Konrada Piaseckiego odniósł się także do obietnic podatkowych, między innymi podwyższenia kwoty wolnej.

- Gdyby ten trend się utrzymał przy tym poziomie dolara, to może okazać się, że te ceny (paliw - red.) będą zbliżone do okresu kiedy był CPN (Ceny Paliw Niżej - red.) - powiedział w poniedziałek na antenie TVN24 w programie "Rozmowa Piaseckiego" Ryszard Petru, poseł klubu Centrum Ryszard Petru.

>>> Jest porozumienie USA-Iran. Trump: niech popłynie ropa

Program CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca. Jego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. W jego ramach stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego.

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Rynki

Petru: taka interwencja była potrzebna

Petru zapytany o skuteczność programu CPN wyjaśnił, że "w ekonomii - jeżeli mamy za duży skok ceny danej usługi, czy danego produktu, chociażby tak ważnego jak cena benzyny - to może spowodować taką spiralę inflacyjną".

- Natomiast dobrze, żeby to był wygasający program. I pamiętajmy też, że on dotyczył głównie osób fizycznych, a nie przedsiębiorców, czy rolników - podkreślił.

- Uważam, że ostatecznie taka interwencja była potrzeba - ocenił Petru i dodał, że wiele innych krajów również wprowadziło obniżki cen paliw. - Natomiast ważne, żeby była przejściowa – zaznaczył, dodając, że rząd nie może ustalać cen paliw przez najbliższe lata.

>>> Niższy VAT na paliwa utrzymany. Co z akcyzą?

Rząd w minionym tygodniu przedłużył obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT na paliwa do końca czerwca. Nadal będą też określane maksymalne ceny na stacjach.  Rząd nie planuje natomiast przedłużać obniżki akcyzy na paliwa.

Koszt programu dla budżetu to 1,6 mld zł miesięcznie. Jednym ze źródeł finansowania to planowany podatek od zysków nadzwyczajnych.

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Z kraju

Petru o zmianach w systemie podatkowym: uważam, że jest to krytycznie ważne

Petru został dalej zapytany, czy nie byłoby lepiej zamiast programu CPN podnieść próg podatkowy z 30 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych, co było sztandarową obietnicą wyborczą Koalicji Obywatelskiej.

- Uważam, że jest krytycznie ważne, żeby zrealizować jeden z tych postulatów składkowo-podatkowych, który spowoduje, że ludzie poczują, że im zostaje więcej w kieszeni, po takim ciężkim tygodniu, czy miesiącu pracy - powiedział gość programu "Rozmowa Piaseckiego". Odniósł się do dwóch obietnic wyborczych obecnej władzy: podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz obniżenia składki zdrowotnej.

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- Obiektywnie uważam jako ekonomista, że nie możemy zrobić jednego i drugiego. Po prostu mamy ograniczenie budżetowe - zaznaczył.

Jak dodał, "kwota wolna jest najbardziej szeroka i największej liczby ludzi by dotyczyła". - Ważne jest, żeby pokazać na poważnie realizację, a nie obietnicę realizacji - zaznaczył.

- My musimy dać sygnał pracującym i przedsiębiorcom, że nam zależy na nich - zaznaczył - Musimy zrobić wszystko, żeby oni nie zagłosowali na Konfederację - tą wolnościową - zaznaczył i dodał, że w związku z tym musi być zrealizowana konkretna rzecz. - Bo jesteśmy rządem, a nie opozycją. Opozycja może gadać, a rząd musi robić - stwierdzi Petru.

>>> Kiedy podniesienie kwoty wolnej od podatku? "Deklaracja ta pozostaje aktualna"

Zgodnie z obliczeniami resortu finansów, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł dla podatników rozliczających się według skali podatkowej w 2027 r. wiązałoby się z kosztem dla budżetu państwa w wysokości ok. 58,7 mld zł. Na reformie zyskałoby ok. 19,7 mln podatników PIT, co stanowi 75 proc. wszystkich osób rozliczających się na skali podatkowej"

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Źródło: TVN24
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Ryszard Petru
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Tagi:
Ropa naftowaIranUSACeny na stacjach
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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