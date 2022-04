Ważny termin w sprawie 500 plus. Ostatnie dni na złożenie wniosku, by nie stracić pieniędzy

Trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. Aby zachować ciągłość wypłaty pieniędzy, należy złożyć wniosek do końca kwietnia - przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku i będzie trwał do 31 maja 2023 roku. Jak przekazała PAP minister rodziny Marlena Maląg rodzice i opiekunowie złożyli dotąd ponad 3,26 mln wniosków, które obejmują ponad 5,2 mln dzieci.

Przypomniała, że rodzice mają do dyspozycji trzy kanały elektroniczne wnioskowania o świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem: portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Rodzina 500 plus - terminy wypłat

- Przypominam, że aby dalej otrzymywać 500 plus konieczne jest złożenie nowego wniosku na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca br. i będzie obowiązywał do końca maja przyszłego roku. Ci, którym zależy na zachowaniu ciągłości wypłaty świadczenia – a wierzę, że jest to zdecydowana większość – powinni złożyć wniosek do końca kwietnia. Gorąco do tego zachęcam - podkreśliła szefowa MRiPS.