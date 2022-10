Rzecznik PiS komentuje doniesienia o zmianach w 500 plus

Program Rodzina 500 plus ma dalej funkcjonować na obecnych zasadach. - Nie ma żadnych planów jakichkolwiek zmian w programie 500 plus - podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. W ten sposób odniósł się do doniesień medialnych, które powstały po wypowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia.

Rzecznik PiS odniósł się do informacji medialnych dotyczących wprowadzenia kryterium dochodowego dla programu Rodzina 500 plus. - To Prawo i Sprawiedliwości wprowadziło ten program wbrew twierdzeniom opozycji, że jest to nierealne, potem wbrew jej protestom - powiedział Radosław Fogiel.

- Zawsze broniliśmy programu Rodzina 500 plus przed zakusami Platformy Obywatelskiej, żeby go zlikwidować czy zmniejszyć i tak będzie nadal. Nie ma żadnych planów jakichkolwiek zmian w programie 500 plus. Będzie wypłacane tak, jak jest wypłacane i będziemy go bronić - zadeklarował rzecznik PiS.

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zadeklarował już, że po wygranych przez opozycję wyborach nie będzie żadnych zmian w programie 500 plus. Premier Mateusz Morawiecki w czwartek był pytany przez dziennikarzy o plany ograniczenia świadczenia dla rodzin. - Nie ma żadnych takich planów ograniczenia 500 plus - zapewnił szef rządu.

"W programie 500 plus rzeczywiście takie progi mogłyby być"

Informacje o możliwych zmianach w programie Rodzina 500 plus pojawiły się po poniedziałkowej wypowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia dla portalu gazeta.pl. - W pewnych rozwiązaniach dla najsłabszych mamy progi. Tam, gdzie to wsparcie jest powszechne, tych progów nie ma. Na stacji benzynowej nie ma progów - stwierdził Soboń.

Następnie został dopytany o możliwość wprowadzenia progów dochodowych przy świadczeniu 500 plus. Soboń odparł: - W programie 500 plus rzeczywiście takie progi mogłyby być. Warto o tym rozmawiać. Rozmawiamy na temat różnych scenariuszy, gdyż sytuacja zewnętrzna jest teraz ekstremalnie trudna. Jesteśmy rządem, który nie chowa głowy w piasek i proponuje nowe rozwiązania i te rozwiązania, także w zakresie polityki energetycznej, będą jeszcze proponowane przez rząd.

Wiceszef MF w czwartek na Twitterze podkreślał jednak, że "nie ma żadnych planów wprowadzenia progów w programie 500 plus".

Ministerstwo Finansów "nie prowadzi prac nad zmianami"

Ministerstwo Finansów również poinformowało, że nie pracuje nad zmianami w programach socjalnych. "Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad zmianami w zasadach funkcjonowania programów socjalnych, w tym m.in. w rządowym programie Rodzina 500 plus" - poinformował resort finansów w komunikacie.

MF przypomniało, że w przyjętym przez Radę Ministrów 28 września br. projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok zapewnione zostały środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny. Wśród nich ministerstwo wymieniło m.in. program Rodzina 500 plus, realizację świadczenia Dobry Start, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 roku.

Roczny koszt programu 500 plus to około 40 mld zł.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes