Nowy okres świadczeniowy w 500 plus. Nie zapomnij o złożeniu wniosku

We wtorek zaczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. By otrzymać świadczenie z wyrównaniem, trzeba złożyć wniosek do końca tego miesiąca. Wnioski złożyła już zdecydowana większość rodziców. Koniec oebcnego okresu świadczeniowego to 31 maja 2022.

W 2021 r. konieczne jest złożenie wniosku o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Prawo do świadczenia 500 plus będzie ustalane na okres od 1 czerwca tego roku do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

6,6 miliona dzieci uprawnionych do 500 plus

1 lutego ruszył nabór wniosków drogą elektroniczną - za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Z kolei złożenie wniosku drogą tradycyjną - za pośrednictwem poczty lub osobiście w urzędzie - jest możliwe od 1 kwietnia.

Aktualnie uprawnionych do świadczenia jest 6,6 mln dzieci. Z danych MRiPS wynika, że zdecydowana większość rodziców złożyła już wnioski. Ponad 3 mln 380 tys. wniosków złożono za pośrednictwem kanałów elektronicznych. W kwietniu, kolejne ponad 562 tys. wniosków złożono w gminach w formie papierowej.

Należy pamiętać, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne było złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy do końca kwietnia br.

Rodzina 500 plus

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która reguluje funkcjonowanie programu 500 plus. Resort chce, by składanie wniosków odbywało się wyłącznie w formie elektronicznej. Planowane jest także odejście od corocznych naborów i wypłacanie świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej.

Ponadto - według propozycji - świadczenia mają być wypłacane przez ZUS, a nie przez samorządy.

Autor:kris

Źródło: PAP